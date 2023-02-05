Ünlü Modacı Öztoprak’tan ‘tek kişilik sahne performansı’

Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak bu kez farklı bir gösteri ile izleyici karşısında yer alacak.

Moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak bu kez farklı bir gösteri ile izleyici karşısında yer alacak.

Öztoprak’ın, ‘çok dallı sanat içeren tek kişilik bir sahne gösterisi’ diye tanımladığı bu projenin adı da "Parçalayanım...parçalarım " diye verildi. Abdullah Öztoprak’ın yapmış olduğu heykeller, beste ve güftesini yaptığı, vokalini verdiği müzikleri de gösteride yer alacak.

Öztoprak, sahnesini klasiğin dışına çekerek Alayköy Organize Sanayi Sitesi’nde Meta Alüminyum adlı alüminyum fabrikasının içinde hazırlattı. Özel sahne efektleri ve canlandırmalar için Türkiye’den sahne, ışık tasarımcısı ve makyaj tasarımcılarının da geldiği bu çalışmada kalabalık bir teknik ekip salı gecesi için ilginç sahneyi hazırladılar.

Bir çocuğun geçmişiyle alakalı saatleri, geceleri ve günleriyle yüzleşeceği performans için Abdullah Öztoprak, “Bu hikayenin gerçeklerle kesinlikle ilgisi olduğunu vurguladı. Öztoprak ayrıca performansta çok özel ve anlamlı olan canlı bir ilki de deneyeceğini söyledi...

Gösteri, 7 Şubat Salı akşamı, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, Oero Sokağı’nda yer alan Meta Alüminyum Atölyesi’nde gerçekleşecek.