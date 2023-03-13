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Ünlü oyuncunun Oscar'daki kıyafeti olay oldu

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Trans oyuncu Hunter Schafer, cesur giysisiyle Oscar partisinin yıldızı oldu.
Ünlü oyuncunun Oscar'daki kıyafeti olay oldu

Rol aldığı Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan trans oyuncu Hunter Schafer'ın Oscar Ödülleri partisinde giydiği elbise büyük ses getirdi.

95. Oscar Ödülleri'nin ardından Beverly Hills'de düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde 24 yaşındaki oyuncu cesur kıyafetiyle nefes kesti. İpek eteğinin üzerine göğüslerinin bir kısmını örten tüy şeklinde üstle katılan Schafer, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Genelde tercih ettiği avangart tarzıyla tanınan genç oyuncu, partinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Kariyerine ünlü markaların yüzü olarak başlayan Schafer, 2019'da rol almaya başladığı HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazandı. Schafer, dizideki rol arkadaşı Dominic Fike ile gerçek hayatta aşk yaşıyor.

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