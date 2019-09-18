  • BIST 101.930
  • Altın 274,935
  • Dolar 5,6655
  • Euro 6,2669
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Üstünde çay içilip tavla oynanan mermer taş 2 bin yıllık tarihi esermiş

» »
Üstünde çay içilip tavla oynanan mermer taş 2 bin yıllık tarihi esermiş
Üstünde çay içilip tavla oynanan mermer taş 2 bin yıllık tarihi esermiş

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kahvede masa olarak kullanılan mermer taşın 2 bin yıl önce ilçede yer alan Afrodisias Antik Kenti yolunda şehirler arasındaki mesafeyi gösteren ‘yön taşı’ olduğu ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre Esençay Mahallesi’nde işletme sahibi Zeynel Şenler, 35 yıl önce açtığı kahvehaneye ilk olarak dekor amacıyla koyduğu mermer taşın üzerine üretim yaptığı kayrak taşını yerleştirdi.

Afrodisias Müzesi’nde görevli arkeolog Umut Doğan, sonraları müşterilerin üzerinde tavla ve okey oynayıp çay içtiği masalardan biri olarak kullanılan mermer taşın üzerinde antik Yunan dilinde yazılar olduğunu fark etti.

Yazıları inceleyen Doğan, taşın antik Roma döneminde şehirler arası mesafelerin ölçümünde kullanılan 2 bin yıllık bir yön taşı olduğunu tespit etti. Tarihi taşın üzerinde ‘Afrodisias’a 13 kilometre’ yazıyor.Taşı Afrodisias Antik Kenti’ndeki müzede sergileme çalışmaları kapsamında kahveye gelen Karacasu Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Eriklioğlu, işletme sahibi Şenler’e ‘tarihi taşa sahip çıkıp müzeye götürülmesine razı olduğu için’ teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasta köpeğine bakmak için 14 günlük iş göremez raporu aldı16 Eylül 2019 Pazartesi 18:05
  • İşten çıkarılacağını anlayınca görüşmeye palyaço kiralayarak gitti16 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
  • Spoon Lounge’da Muhteşem Sezon Açılışı16 Eylül 2019 Pazartesi 17:01
  • İlk kez bir başka gezegende su bulundu15 Eylül 2019 Pazar 21:32
  • CIA casusluk için kedi, kuş ve yunus eğitti15 Eylül 2019 Pazar 21:30
  • Britanya’daki saraydan 1 milyon sterlin'lik altın tuvalet çalındı15 Eylül 2019 Pazar 17:40
  • ‘Serpme kahvaltı’da yılda 100 milyar liralık israf15 Eylül 2019 Pazar 17:31
  • Porno sitesinden Dünyaca ünlü kulübe sponsorluk teklifi13 Eylül 2019 Cuma 20:36
  • Facebook'a regl olanların bilgisi mi geliyor13 Eylül 2019 Cuma 19:49
  • Üçüncü eş için evlenmek isteyen adama eşlerinden meydan dayağı13 Eylül 2019 Cuma 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti