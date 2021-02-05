Üye olmayan giremez: Clubhouse 10 ayda, 2 milyon üyeli ‘Unicorn’ girişim oldu

Telefonla dinleyiciye bağlanan radyo programı ile konferans araması karışımı bir deneyim sunan Clubhouse, sesli sohbete dayalı bir sosyal uygulama.

Kullanıcları çeşitli konularda sohbetleri, tartışmaları dinleyebiliyor, podcast dinlemeye benzer ancak farklı olarak konuşmalar canlı ve ‘özel’.

Clubhouse davet sistemiyle üye kabul ediyor. Yani “Neymiş bu günlerdir herkesin dilinde olan Clubhouse” diyerek uygulamayı indirip de bir hesap açamıyorsunuz. Halihazırda üye olan biri tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Bu durum ‘elitizmin sanal hali’ olarak değerlendirilebiliyor.

Davetiyenizi alıp kulübe katıldığınızda teknoloji, sağlık, edebiyat gibi ilgi alanları seçiyorsunuz. Uygulamaya ilgi alanlarınıza dair bilgi verdikçe sizde daha çok sohbet odası ve kişi tavsiye ediyor.

Genelde ilginç insanların konuştuğu ve çoğu insanın dinleyerek katıldığı sohbet, oda kapanınca bitiyor. Ses kayıtları da böylece yok oluyor. Ancak bu kullanıcıların sohbeti kaydetmesine engel değil.

Buraya kadar olan kısmı ilginizi çektiyse yapmanız gereken henüz iki davet hakkını da kullanmamış Clubhouse üyesi bir arkadaşınızdan davetiye istemek.

Davet edildiğinizde telefonunuza içinde link bulunan bir SMS geliyor. Bu linke tıklayarak siz de üye olabiliyorsunuz: Kulübe hoş geldiniz.

Clubhouse yakın zamanda 2021’de uygulamanın beta sürümünü tamamlayarak kulübü tüm dünyaya açmayı planladıklarını duyurdu.

Davetiye pazarı oluştu

Clubhouse Mart 2020’de Silikon Vadisi girişimcileri Paul Davidson ve Rohan Seth tarafından kuruldu. Mayıs 2020’de yalnızca 1500 kullanıcısı vardı ve 100 milyon dolar değerindeydi.

Ancak geçen pazar günü Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Robinhood’un CEO’su Vlad Tenev’le açtığı sohbet odası sayesinde uygulama büyük patlama yaşadı. Bu etkinlikte uygulamanın sohbet odası limitleri doldu. Clubhouse’u startup listelerinin başına taşıyan bu sohbetle birlikte herkes davetiye arar oldu.

Öyle ki kulübe üye olmak isteyenler Reddit eBay, Craigslist gibi platformlada davetiye pazarı oluşmasına neden oldu.

1 Şubat itibariyle Clubhouse’un 2 milyon kullanıcısı vardı.

Uygulama yakında bilet, üyelik gibi paralı özelliklerin geleceğini duyurdu. Başlangıcıdan bu yana sağladığı yeni fonlarla Clubhouse’un değeri artık 1 milyar dolar. Yani artık AirBnb, Uber ve SpaceX gibi o da bir ‘Unicorn startup’ (Değeri 1 milyar dolar ve üstü olan girişim).