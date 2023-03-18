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Uyku uzmanı daha iyi bir uyku için ipuçları paylaştı

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İngiltere'den bir uyku uzmanı Martin Seeley, daha derin bir uyku için en iyi ipuçlarını paylaştı.
Uyku uzmanı daha iyi bir uyku için ipuçları paylaştı

Uykusuzluk pek çok insanın hayatını kabusa çeviren bir problem olarak bilinir. Normalde, yatma vaktine yaklaşırken, vücut yavaş yavaş çalışan birimlerini kapatır ve enerji tasarrufu sağlayarak çekirdek sıcaklığını düşürür.

Bunu yapmak için vücut, geceleri ellere ve ayaklara ısı gönderir. Ancak soğuk ayaklara sahip olmak bu sürece müdahale eder ve nihayetinde uyku/uyanıklık döngüsünü bozar.

Bunun nedeni, kan damarlarının soğukken daralmasıdır, yani kan basıncı arttığı için vücudun soğuması için biraz daha fazla çalışması gerekir.

Ancak ayakları ısıtmak, daralmış kan damarlarını genişleterek deriden daha fazla ısının kaçmasına izin verip sıcaklığın düşmesine neden olur.

“AĞIR YORGAN KULLANIN”

MattressNextDay’in sahibi Seeley, “Yatarken çorap giymek ayaklarınızın ısınmasına yardımcı olabilir, bu da vücudunuza uyku zamanının geldiğinin sinyalini verebilir.” diyor. 

Physiology & Behaviour dergisinde yayınlanan Hollanda Nörobilim Enstitüsü’nün (NIN) 2007 yılında yaptığı bir araştırma, yatakta çorap giyen kişilerin daha hızlı uyumayı başardıklarını ortaya koydu.

Uzmanlara göre, sağa sola dönüp uyumaya çalışmak için daha az zaman harcamak, daha derin ve kaliteli bir uyku yaşama olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Ancak Seeley’nin tatmin edici bir uyku için önerdiği tek sır yatakta çorap giymek değil. Ağır bir battaniye ya da yorgan kullanmak, daha enerjik ve daha iyi bir ruh halinde uyanmanıza yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre ağır battaniyeler, gevşemeyi teşvik etmeye ve stres ve endişeyi azaltmaya yardımcı olabilecek hafif bir baskı sağlıyor.

Seeley ayrıca, “Vücudunuzun ve zihninizin rahatlamasına yardımcı olmak için yatmadan önce sakinleştirici bir rutin geliştirin.”

“Bu, sıcak bir banyo yapmayı, meditasyon veya derin nefes alma gibi gevşeme tekniklerini uygulamayı veya kitap okumayı içerebilir.”

“Diğer ipuçları arasında tutarlı bir uyku programına bağlı kalmak, her gün, hatta hafta sonları bile aynı saatte yatmak ve aynı saatte uyanmak yer alır. Bu, vücudunuzun iç saatini düzenlemeye yardımcı olur.” ifadeleri yer aldı.

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