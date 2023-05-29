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Uyumaya çalışırken saate bakmak uykuyu kaçırıyor

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Bilim insanları uyumaya çalışırken sergilenen davranışların uykusuzlukla bağlantısını araştırdı.
Uyumaya çalışırken saate bakmak uykuyu kaçırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, uykusuzluk çekerken saate bakmak uykunun kaçmasına neden oluyor.

Indiana Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri Bölümü'nden Spencer Dawson'ın öncülük ettiği araştırmada bir yaklaşık 5 bin hastanın verileri incelendi.

Katılımcılara uykusuzluk problemlerinin ciddiyeti, uyku ilacı kullanıp kullanmadıkları ve uyumaya çalışırken kendi davranışlarını gözlemlemeye harcadıkları zaman soruldu. 

Araştırmacılar bu faktörlerin birbirleriyle ilişkisi üzerine çalıştı.

Dawson elde edilen bulgularla ilgili, "Uyumaya çalışırken saate bakmanın uyku ilacı kullanma üzerinde bir etkisi olduğunu tespit ettik. Çünkü bu davranış uykusuzluk semptomlarını artırıyor" diye konuştu.

Dawson, "İnsanlar yeterince uyuyamayacakları için endişe ediyorlar ve sonra uyanmak zorunda oldukları saate kadar ne kadar uyuyacaklarını hesaplıyorlar. Bu uykuya dalmayı kolaylaştıracak bir aktivite değil. Ne kadar stres olursanız, uykuya dalmanız o kadar zor olur" dedi.

Uykusuzluk çekenlere tavsiyede de bulunan Dawson, "Saati kolayca kontrol edememek için, saatinizi ters çevirebilir, akıllı saatinizi çıkarabilir ve telefonunuzu uzanamayacağınız bir yere koyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Araştırma Pimary Care Companion for CNS Disorder isimli dergide yayımlandı.

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