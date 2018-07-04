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“Uyuşturucuyla mücadele haftası” etkinlikleri tamamlandı

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“Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki risk altındaki çocuklara yönelik olarak planlanan Doğa Oyunları Kampı” ve “Masal Değirmeni” etkinlikleri gerçekleştirildi.
“Uyuşturucuyla mücadele haftası” etkinlikleri tamamlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun   “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”  çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin bu yıl belirlediği “Listen First-Önce Dinle” sloganı ile düzenlediği “Uyuşturucu ile Mücadele Haftası”  etkinlikleri  tamamlandı.

 “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki risk altındaki çocuklara yönelik olarak planlanan Doğa Oyunları Kampı”  ve “Masal Değirmeni” etkinlikleri gerçekleştirildi.

“Yaşam Öğrendikçe Güzel” sloganı ile düzenlenen  “Doğa Oyunları Kampı” çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek programında yer alan 8-13 yaş arası 30 çocuk Dipkarpaz’a kampa gönderildi.,

Biyolog ve Doğa Rehberi Tuğberk Emirzade,Yardımcı Liderler Umut Madenoğlu, Asliye  Erna Yurtdaş ve Önder Gazi Erdoğdu liderliğinde gerçekleştirilen 2 günlük kampta çocklara “Ağaçların kalpleri; Körebe yürüyüşü; Tırtıl yürüyüşü; Mikro doğa; Doğa ile ilgili söyleşi ve  Hazine avı yürüyüşü gibi eğitsel etkinlikler gerçekleştirilirken, doğa sevgisi ve bilincinin yükseltilmesi amacıyla, doğadaki  Biyoçeşitlilik ağı ve Besin zinciri” konusunda da bilgiler aktarıldı.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen doğa gezilerinde,  çocuklar nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının yumurtladığı sahillere de götürüldü. Burada bilgilendirilen ve gözlem yapan çocuklar, deniz kaplumbağaları için ciddi tehdit olan ve insanlar tarafından sahile atılan plastik ve diğer atıkları toplayarak deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını temizlediler.

Çocuklar, kamp dönüşü  Sanatçı Kuzey Tarık'ın Kurduğu  Melek Organik Eğlence Köyünde “Mesarya’dan Karanlığa Sevgi Işığı Saçıyoruz” sloganı ile düzenlenen etkinliklere  de götürüldü. Çocuklar burada da uçurtma etkinliği seramik ve kendileri için hazırlanan eğitsel etkinliklere katılıp düzenlenen konserlerle eğlendiler.

MASAL DEĞİRMENİ

“Öncel Dinle” slogan ile düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele  Haftası’nın son etkinliği, “Masal Değirmeni”  oldu.

Bir çok çağdaş ülkede  olduğu gibi, geleneksel eğitim yanında, psikodrama tekniği ile çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen “Masal Değirmeni” etkinliği Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile işbirliğinde Arabahmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı önderliğinde, Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu, Uzman Nermin Sucuoğlu ve Uzman Psikolog Serap Safer’den oluşan eğitmenlerden oluşan ekip tarafından Arabahmet Kültürevi’nde hayata geçirilen “Masal Değirmeni” etkinliğine, Komisyonun destek programında yer alan 30 çocuk katıldı.

2 gün süren “Masal Değirmeni”  etkinliğinin önümüzdeki dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde  yaygınlaştırılarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Listen First-Önce Dinle” sloganı ile düzenlediği “Uyuşturucu ile Mücadele Haftası”  etkinliklerine katkı sağlayan, mücadelelerine paydaş olarak omuz veren tüm örgütlere, sanatçılara ve kuruluşlara teşekkür etti.

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