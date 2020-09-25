  • BIST 1.120
  • Altın 453,214
  • Dolar 7,5235
  • Euro 8,7705
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Uzaktan eğitime yerli çözüm

» »
Yerli kaynaklarla geliştirilen Vedubox üzerinden Türkiye’de ilk defa yapılan uzaktan eğitim kampı projesi, 1.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. “Hibritleşme Yolculuğu Eğitim Kampı” kapsamında 7 hafta içerisinde 42 adet oturum yapıldı.
Uzaktan eğitime yerli çözüm

Yüzde yüz bulut teknolojisine sahip entegre video konferans, uzaktan eğitim, dijital eğitim ve ders yönetim sistemi Vedubox, 1.000 kişinin uzaktan katılarak eğitim almasını sağladı. Gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi ile yerli ve milli çözüm Vedubox, 1.000’in üzerinde öğrencinin uzaktan eğitim almasını sağladı.

Eğitim için özel olarak tasarlandı


Online özel ders sistemi, koçluk ve danışmanlık hizmetleri için özel olarak geliştirilen Vedubox, online eğitimin her alanda yaygınlaştığı günümüzde, özel ders sistemi altyapısını geliştirdi. Bu altyapı sayesinde, kurslar, akademiler, kariyer eğitim ve yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi eğitim kurumları internet üzerinden eğitim hizmetlerine aralıksız devam edebiliyor.
 

Uzaktan eğitim Vedubox ile daha kolay


Uygulamalarını yeni neslin beklentilerine göre şekillendirdiklerini belirten Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşçı internet üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir eğitim hizmeti sağladıklarını belirtiyor. Taşcı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Vedubox kurslar, akademiler, kariyer, eğitim ve yabancı dil eğitim merkezleri, okullar, üniversiteler gibi her türlü eğitim kurumunun internet üzerinden e-eğitim hizmeti sunmasını sağlamak için tasarlanan bir LMS (Learning Management System – Eğitim Yönetim Sistemi) uygulaması. Uzaktan eğitim, online toplantı, sanal sınıf, webinar veya online yabancı dil eğitimi gibi platformlara küresel çapta video ve dijital içerik geliştirme hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda gerçekleşmesine altyapı desteği verdiğimiz Türkiye’nin ilk uzaktan eğitim kampı projesi olan ’Hibritleşme Yolculuğu Eğitim Kampı’ bizim için özel bir konuma sahip. Bu kamp ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleşmesine katkı sağladığımız için sevinçliyiz.”
 

Uzaktan eğitim kampı Türkiye’de ilk kez yapıldı

 


Hibrit Lider olmak üzere, Nesrin Fırat fikir liderliğinde uzman bir ekiple birlikte gerçekleştirilen Hibritleşme Yolculuğu Eğitim Kampı, 42 oturumda, işinin uzmanı farklı konuk ve konu başlığında gerçekleşti. Projenin hayata geçmesiyle ilgili konuşan Gelişim Mentoru ve eğitmen Nesrin Fırat, “Türkiye genelinde tüm üniversiteleri ve öğrencileri kapsayan kampın, 1.000 öğrenciye eş zamanlı ulaşabilmesini sistem sağlayıcısı Vedubox desteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Fırat sözlerini şöyle sürdürdü: “Vedubox’un eğitime verdiği destek ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Ülkemizde farklı üniversite ve bölümlerde okuyan, birçok farklı ülkeden katılan 1.000’in üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz projenin hayata geçirilmesinde, ilk andan itibaren teknolojik altyapısı ile destek olan Vedubox’ a teşekkür ediyoruz.”
 

Vedubox hakkında:

EtgiGrup Hacettepe Teknokent’te bulunan Ar-Ge ofisinde e-eğitim konularında yazılım geliştirmekte, müşterilerine video ve dijital içerik geliştirme hizmetleri sağlamaktadır. VeduBox, EtgiGrup tarafından geliştirilen, uzaktan eğitime yönelik entegre bir LMS (Learning Management System) yazılımdır. VeduBox, Türkiye’de geniş bir müşteri tabanı olan ve bu konularda yetkinliği bulunan az sayıdaki Ar-Ge ve yazılım firmalarından birisidir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD’da %100 burs için mülakat günü 17 Eylül14 Eylül 2020 Pazartesi 14:35
  • Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım10 Eylül 2020 Perşembe 13:54
  • Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Hükümete Sert Tepki07 Eylül 2020 Pazartesi 11:30
  • YÖK güz döneminde on-line eğitim verilecek!05 Eylül 2020 Cumartesi 09:51
  • Zararlı maddelere dikkat05 Eylül 2020 Cumartesi 08:50
  • Hisar Okulları tüm eğitim sektörüne açık kaynak oluşturacak üç rapor yayınladı.04 Eylül 2020 Cuma 09:08
  • Üniversite sınavını kazandığı halde karantinada olduğu için kayıt yaptıramayan öğrencilere 15 gün ek süre verilecek03 Eylül 2020 Perşembe 16:45
  • ARUCAD, Anka Spor Derneği'ne İsim Sponsoru Oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 15:38
  • ARUCAD ANKA Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 14:32
  • Üniversiteye yerleşmede ek kontenjan ile yeni şans!02 Eylül 2020 Çarşamba 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti