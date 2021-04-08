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Uzman: Düğünler artarsa cenazeler de artar

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Anestezi ve yoğun bakım uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma, “Düğünler artarsa cenazeler de artar” dedi.
Uzman: Düğünler artarsa cenazeler de artar

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Akelme, Covid şüphesiyle günde 450’ye yakın başvuru olduğunu belirterek, “Son günlerde toplu düğünlerde artış var. Günde biri-ki kayıp veriyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 20-26 Mart tarihlerinde her 100 bin kişide 36,28 vaka ile sarı kategorideki ‘orta riskli’ iller arasında yer alan Diyarbakır, 27 Mart-2 Nisan verilerinde ise 60,05’e ulaşarak ‘turuncu’ kategoride yer aldı. 

Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da vaka sayısında gözle görülür artış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akelma şunları söyledi: “Acil servis poliklinik başvurularımız arttı. Günlük 450’ye yakın başvuru var. Ancak bunlar hasta yatışlarına yansımıyor. Diyarbakır’ın sürü bağışıklığına sahip olması, bu ara nezle ve grip vakalarının bir salgın şeklinde yaygınlaşması ve insanların corona virüsü benzeri semptomları görünce teste gelmesi de sayıyı artırıyor.”

Diyarbakır’da halkının rehavete kapıldığını ifade eden yoğun bakım uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde toplu düğünlerde artış var. Sosyal alanlarda maskesiz gezmeler var. Diyarbakır’ın durumu şu an ‘turuncu’ durumda ama alarm veriyor. Vaka sayısı artıkça, hasta sayısı artar, hasta sayısı artarsa yoğun bakım sayısı artar. Bu birbirini takip eder. Aşılanmamış 60 yaş altı ciddi bir sayı var, risk grubundaki hastalar var. ‘Biz aşılandık, rahatız’ deyip başkalarının da enfekte olmasına sebebiyet vermemiz çok yanlıştır.” 

Kurallara uyulması için uyarılarını yineleyen Akelma geçmişte yaşanan kayıpları hatırlattı: “Bu kurallar bizim için önemli. Düğünler artarsa cenazeler artar, sosyal alandaki rehavet artarsa yine cenazeler artar. Diyarbakır’da hala günde bir-iki kayıp veriyoruz. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Diyarbakır halkına yürekten sesleniyorum; biraz daha sabır. Çok bedel ödedik. Özellikle ağustos ve kasım ayında Diyarbakır çok bedel ödedi. Yeni bir bedele hazırlıklı değiliz. Artık tükenmiş durumdayız.”

 

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