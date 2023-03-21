Uzmanlar internetteki o görüntüler için ebeveynleri uyardı

Oxford Üniversitesi’nden uzmanlar 15 çalışmayı gözden geçirdiler ve kendine zarar verme görüntülerinin zararlı etkileri olduğunu buldu. Journal of Child Psychology and Psychiatry’de yazan Oxford uzmanları şu sonuca vardı: “İnternette kendine zarar verme görüntülerini izlemenin hem zararlı hem de koruyucu etkileri olabilir, ancak zararlı etkiler baskın çıktı.”

Araştırmacıların incelediği çalışmalardan beşi, gençlerin görüntüleri kendi kendilerine zarar verme durumlarıyla karşılaştırdıklarını ve yaralanmaları daha kötü göründüğünde gurur duyduklarını bildirdi.

Psikiyatri profesörü ve Oxford’daki intihar araştırmaları merkezinin yöneticisi olan Keith Hawton şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanından, çoğunlukla gençler üzerinde yapılan bu araştırmaların gözden geçirilmesi, endişeleri de destekliyor. ”

Çalışmalarda kullanılan platformlar arasında Instagram, YouTube, Twitter, Reddit, Tumblr ve Çin’deki Weibo yer aldı.

Lordlar Kamarası’ndan geçmekte olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası, kendine zarar vermeyi teşvik etmeyi cezai bir suç haline getiriyor ve teknoloji şirketlerini, çocukları riske atan içeriği görmelerini engellemeye zorluyor.

Eylül ayında, 14 yaşındaki Molly Russell, depresyon ve çevrimiçi içeriğin olumsuz etkilerinden muzdarip olurken ve bu yüzden de hayatını kaybettiğine karar verdi. Babası Ian Russell tarafından kurulan Molly Rose Vakfı, son araştırmanın da çevrimiçi kendine zarar verme görüntülerini izlemenin, kendine zarar verme dürtülerini tetikleyebileceğini kanıtladığını söyledi.