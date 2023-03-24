Uzmanlar öneriyor... Uyku süresini artırıyor

Yeni bir araştırma, yatmadan önce doğa sesleri veya sesli hikaye dinlemenin uyku süresini gece ortalama 30 dakika artırdığını buldu.

Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı olarak sık sık uzman tavsiyelerinde yer alan uyku, pek çok araştırmanın da odağında.

Son yıllarda yağmurun veya çıtırdayan ateşin sesi ve sesli hikayelerin pek çok kişi tarafından tercih edilmesi ve bir rutin haline gelmesi, uykuya katkı yapıp yapmadığına dair soruları da beraberinde getirdi.

Yeni bir araştırmaya göre de bu tip sesleri ve sesli hikayeleri içeren akıllı telefon uyku uygulamalarını haftada üç defa kadar kullananlar, yaklaşık üç buçuk saat ekstra uyku kazanabilirler. Ayrıca bu kişilerin, anksiyete veya depresyondan muzdarip olma olasılıklarının da daha düşük olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, uygulamaların, kullanıcıları endişe ve stresten uzaklaştırabileceğine ve uyku öncesi sempatik uyarılma olarak bilinen beyin aktivitesi düzeylerini azaltabileceğine inanıyor.

UZMANLAR DA ÖNERİYOR

Her gece optimum süre olarak yedi ila dokuz saat uyunması tavsiye edilirken, beş yetişkinden birinin yeterince uyumadığı belirtiliyor.

Uyku uygulamaları da bu noktada devreye giriyor. Son yıllarda popülaritesini artıran uygulamalar, NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi) tarafından da öneriliyor.

En popülerleri yağmur gibi sakinleştirici sesler çalıyor veya tanınmış isimler tarafından okunan yatmadan önce hikayeler içeriyor.

Araştırmacılar da bu araçları kullanmanın gerçekten uykuya yardımcı olup olmayacağını görmek istedi. Araştırma, uykuya dalma ve uykuda kalma zorlukları çeken kişiler de dahil olmak üzere uyku alışkanlıkları konusunda test edilen ve puanlanan 300 kişiyi içeriyor.

UYKU SÜRELERİ 30 DAKİKA ARTTI

Yaklaşık 180 kişi Unmind uygulamasını kullanmaya devam etti ve doğa seslerini veya anlatılan hikayeleri uykuya dalmak veya tekrar uyumak için bir araç olarak seçti.

Çalışmanın başında ortalama uyku süresi altı saat 15 dakikayken bu sürenin 30 dakika artması dikkat çekti. Uykuya dalma süresi de 30 dakikanın altına düştü. Ayrıca deneye katılan çalışanların iş yerindeki verimlilik kayıplarının da yüzde 43,7’den yüzde 27,2’ye düştüğü gözlemlendi.

Çalışmanın ortak yazarı, Sussex Üniversitesi’nde klinik psikoloji profesörü olan Kate Cavanagh şunları söyledi: “Daha fazla araştırmayla desteklenirse, bu araçların halk sağlığı üzerinde önemli etkileri olabilir.”