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Uzmanlar uyardı: Şampuanınız sizi şişmanlatıyor olabilir

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Norveç'te yapılan yeni bir araştırma, şampuan, saç kremi, mutfak süngeri gibi her gün kullanılan ürünlerin insanları şişmanlattığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, bu duruma neden olan kimyasalların kilo alımını tetiklediği konusunda uyardı.
Uzmanlar uyardı: Şampuanınız sizi şişmanlatıyor olabilir

Kilo almanın en tuhaf yolu gibi görünse de Norveç’te yapılan yeni bir araştırma, şampuan şişelerindeki plastiklerin insanları şişmanlattığını ortaya koydu.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, bilim insanları, şampuan şişelerinden mutfak süngerlerine günlük kullanılan ürünlerde metabolizmamızı etkileyebilecek ve kilo alımına katkıda bulunabilecek 11 farklı kimyasalı keşfettiklerini açıkladı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, hangi kimyasalları içerdiklerini görmek için 34 farklı plastik ürünü inceledi. Ürünlerde 55 binden fazla farklı kimyasal bileşen bulunduğu ve bunların 11’inin metabolizmayı etkilediği belirtildi.

629 MADDEDE BU KİMYASALLAR VAR

Uzmanlar, 629 maddede bu kimyasalların bulunduğunu açıkladı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde doçent olan Martin Wagner, “Deneylerimiz, sıradan plastik ürünlerin aşırı kilo ve obezitenin arkasında ilgili ve hafife alınan bir faktör olmadığını ortaya koydu” dedi.

Önceki araştırmalar ayrıca, bazı plastiklerin, gelişimimizi ve doğurganlığımızı etkileyebilecek, “obezojenler” olarak da bilinen endokrin bozucu kimyasallar içerdiğini ileri sürmüştü.

Ancak, şimdi kilo alımından da sorumlu olabilecekleri görülüyor.

YAĞ HÜCRESİ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Bunun nedeni, yeni çalışmada incelenen plastik ürünlerin üçte birinden gelen kimyasalların, laboratuvar deneylerinde yağ hücresi gelişimine katkıda bulunduğu ortaya çıkardı.

Plastiklerden gelen kimyasalların öncü hücreleri yağ hücresine dönüştürmeyi sağladığı belirtilirken, bu durumun yağ hücrelerinin hızlı çoğalmasına neden olduğu aktarıldı.

Bazı plastik ürünler bilinen metabolizmayı bozan maddeler içerirken, bazılarının içermediği ancak yine de yağ hücrelerinin gelişimini tetikledikleri belirlendi.

OBEZİTEYE KATKI SAĞLIYOR

Araştırmacılar, sonuçların, plastiklerin şu anda vücudumuzun yağ depolamasına müdahale eden tanımlanamayan kimyasallar içerdiği anlamına geldiğini vurguladı.

Çalışmanın yazarlarından biri olan Johannes Völker, “Bu çalışma, zaten bildiğimizden farklı plastik kimyasalların aşırı kilo ve obeziteye katkıda bulunabileceği anlamına geliyor.”

Obezite, kardiyovasküler hastalık ve kanser dahil olmak üzere dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden bazılarına büyük etki sağlamasıyla biliniyor ve tek başına dünyada binlerce ölümün sorumlusu olarak gösteriliyor.

Fazla kilolu olmak, Covid-19’un etkileri gibi çeşitli enfeksiyonlara karşı duyarlılığımızı da artırıyor.

Dünyada yaklaşık iki milyar insan aşırı kilolu ve bunların yaklaşık 650 milyonu obez olarak sınıflandırılıyor.

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