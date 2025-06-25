  • BIST 9418.52
  • Altın 4249.759
  • Dolar 39.7393
  • Euro 46.2634
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Uzun yaşamın sırrı bir ilacın içinde mi gizli?

» »
Bilim insanları, rapamisin adlı ilacın laboratuvar hayvanlarında ömrü uzattığını doğruladı.
Uzun yaşamın sırrı bir ilacın içinde mi gizli?

İnsanlık yüzyıllardır yaşamı uzatmanın yollarını arıyor. Araştırmalar, az yemek yemenin –en azından bazı hayvanlar üzerinde– yaşam süresini uzattığını gösterdi. Ancak bu yöntem herkes için uygulanabilir değil. Çünkü sürekli diyet yapmak hem zor hem de sağlıksız sonuçlar doğurabiliyor.

Bilim insanları şimdi bu etkileri taklit edebilecek ilaçları inceliyor. En dikkat çeken iki ilaç ise rapamisin ve metformin.

Rapamisin umut vadediyor, metformin değil

Araştırma, İngiltere’deki University College London bünyesinde görev yapan bilim insanlarının liderliğinde yürütüldü. Farklı ülkelerde yapılmış 167 deneysel çalışmanın incelendiği bu geniş çaplı analiz, balıktan maymuna kadar sekiz farklı hayvan türü üzerinde rapamisin ve metforminin yaşam süresi üzerindeki etkilerini karşılaştırdı.

Araştırma, rapamisinin yaşam süresini neredeyse diyet kadar uzattığını, metforminin ise aynı başarıyı gösteremediğini ortaya koydu. Bilim insanları, balıktan maymuna kadar sekiz farklı omurgalı türünü kapsayan 167 araştırmayı inceledi.

Sonuç: Az yemek hala en etkili yöntem, ama rapamisin de buna oldukça yakın. Metformin ise bu konuda belirgin bir fayda sağlamıyor.

Bu ilaçlar nereden geliyor?

Rapamisin ilk kez 1970’lerde Paskalya Adası toprağında bulunan bir bakteriden keşfedildi. Bugün organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılıyor. Hücrelerin “besin bol” sinyalini engelleyerek çalışıyor.

Metformin ise bir bitkiden türetilen ve tip 2 diyabet hastalarında yaygın olarak kullanılan bir ilaç. Her iki ilaç da vücudun besin ve enerji algısını etkiliyor.

İnsanlarda denemeler sürüyor

Rapamisin, yaşlanmanın yavaşlatılması konusunda umut verse de kesin bir çözüm değil. Araştırmalarda bazı farklılıklar görülüyor. Hatta bazı deneylerde az yemek ya da rapamisin yaşam süresini kısaltmış bile olabilir.

Üstelik rapamisinin bağışıklık ve üreme sistemi üzerinde yan etkileri de olabiliyor. Bilim insanları bu nedenle ilacın daha düşük dozlarını deniyor. İlk veriler umut verici. İnsanlar üzerinde sürdürülen bir denemede, düşük ve aralıklı rapamisin kullanımının sağlık göstergelerini iyileştirdiği görüldü.

Amaç: Kaliteli ve uzun bir yaşam

Yaşlanma doğrudan bir hastalık olmasa da, pek çok hastalığın zeminini oluşturuyor. Eğer yaşlanma süreci yavaşlatılabilirse, sadece daha uzun değil, daha sağlıklı bir yaşam da mümkün olabilir.

Bilim insanları bu hedefe ulaşmak için çalışıyor. Amaç, daha az yemek zorunda kalmadan da uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek. Üstelik çikolatalı pastadan da tamamen vazgeçmeden.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bitki Bazlı Etler Arasından Hangileri Gerçek Hamburger Gibi Kokuyor?07 Haziran 2025 Cumartesi 20:24
  • Dünyanın en ünlü fotoğraflarından 'Napalm Kızı'nı kim çekti?07 Haziran 2025 Cumartesi 18:55
  • 6000 yıl önce yaşamış gizemli bir insan grubu keşfedildi: Genleri sırra kadem bastı07 Haziran 2025 Cumartesi 14:51
  • Yanlış Pişirilen Et Kansere Davetiye Çıkarabilir!06 Haziran 2025 Cuma 11:14
  • TÜSTAV, Nazım'ın konuşmasını ilk kez yayınladı04 Haziran 2025 Çarşamba 09:19
  • II. Merit Satraç Turnuvası düzenlendi26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:17
  • Haluk Levent Şarkıları İle Coştular20 Mayıs 2025 Salı 09:58
  • Eurovision 2025: Final ne zaman, hangi ülkeler yarışacak?15 Mayıs 2025 Perşembe 16:39
  • Her Çocuğun Kalbi Bayram Neşesiyle Dolsun15 Mayıs 2025 Perşembe 10:03
  • Nostradamus'un kehanetleri neden hâlâ popüler?27 Nisan 2025 Pazar 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti