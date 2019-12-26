  • BIST 113.785
  • Altın 287,656
  • Dolar 5,9359
  • Euro 6,5857
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

»
Van Gölü'nde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yedi kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise kazadan kurtarıldı.
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü'nde Bitlis'e bağlı Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bölgede, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yedi kişi yaşamını yitirdi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe sabahı saat 02.30 ile 03.00 sularında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan bölgede Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu" belirtildi. Açıklamada, beş kişinin kaza yerinde öldüğü, iki kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. 64 kişi ise kurtarıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), insan tacirlerinin kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü güzergahını kullandığını yazdı.

İran sınırına yakın olan Van, özellikle Avrupa'ya geçmen isteyen Afgan sığınmacıların güzergahı üzerinde bulunuyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş25 Aralık 2019 Çarşamba 20:56
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul için ÇED Raporu’na onay veren isimlerden biri “Nuh Peygamber cep telefonu ile konuştu” diyen kişi25 Aralık 2019 Çarşamba 19:37
  • Katarlılardan sonra biri daha ortaya çıktı: Kanal İstanbul güzergahı daha açıklanmadan 600 dönüm arazi toplamış!25 Aralık 2019 Çarşamba 17:27
  • Erdoğan 'Türk askeri Libya'ya gidecek mi?' sorusunu yanıtladı: Türkiye davete icabet eder25 Aralık 2019 Çarşamba 16:48
  • Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı25 Aralık 2019 Çarşamba 16:15
  • İşyeri kiraları yüksek olunca minibüste berberlik yapıyor25 Aralık 2019 Çarşamba 15:36
  • Fenerbahçe’yle yaşıttı: Türkiye’nin en yaşlı insanı hayatını kaybetti25 Aralık 2019 Çarşamba 15:34
  • 'Robin Hood' yardım isteyen kadına kayıtsız kalmadı: 5'i bir yerde altın, bin dolar ve çikolata gönderdi25 Aralık 2019 Çarşamba 14:15
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul bir cinayet, bir felaket projesidir; deprem riskini tetikliyor25 Aralık 2019 Çarşamba 12:19
  • 'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın 10 yıl hapisle yargılanacak25 Aralık 2019 Çarşamba 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti