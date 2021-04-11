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Var mı bu maymunu ping pongda yenecek?

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Mars’ı kolonileştirmesine az kalan Elon Musk’in bir diğer projesi beyin çipleri üzerine kurduğu Neuralink geçen cuma günü bir görüntü yayınladı.
Var mı bu maymunu ping pongda yenecek?

Beyninin motor korteksine 2 binden fazla elektrot takılmış dokuz yaşındaki Makak maymunu Pager, lezzetli muzlar karşılığında herkesin bildiği ping-pong oyununu öğrendi. 

Pager oyunu öğrenmeye çalışırken beynindeki çip de joysticki sağa, sola, yukarıya ve aşağıya hareket ettirmesiyle oluşan beyin dalgalarını öğrendi. Sonrasında Pager’in uzun bir sure joystickle oynadigi ‘Ping Hong’ oyunu onun icin artik ‘Mind Pong’ (mind=zihin) haline geldi. Neuralink çipi Pager’in yapmak istediğini joystick yerine doğrudan beyninden oyuna göndermeye başardı.

Elon Musk’ın Twitter’da paylaştığı gibi bu teknoloji sayesinde vücudu felçli biri klavye, fare, dokunmatik ekrana gerek olmadan sağlıklı bir insandan çok daha hızlı telefon ve bilgisayar kullanabilir hale gelecek. 

Neuralink ilerleyen yıllarda alzheimer, demans ve omurilik yaralanmalarına beyne takılan bu çiple ortadan kaldırmayı hedefliyor.

 

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