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Vedat Milor'dan yeni anket: Burger mı, döner mi?

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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. Milor, takipçilerine burger ve döner arasında kalsalar hangisini seçeceklerini sordu.
Vedat Milor'dan yeni anket: Burger mı, döner mi?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı.

"Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burger'cı diğeri ise dönerci" ifadesini kullanan Milor, "Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farzedelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sordu.

 

​2 gün sürecek ankette, saat 17:42'ye kadar 18 bin 368 oy kullanıldı. Milor, kendisi için inanılmaz bir zor karar olacağını belirterek "Çünkü burada gastronomik gerçeklerden çok tercihler daha ağır basıyor. Ortak yönleri çok az. Buna has bir metodoloji geliştirip ikisinden birine karar vermem gerekecek" diye yazdı.

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