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VERGİ-SEN, “daire personeline yapılan saldırılar” nedeniyle grev yaptı

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Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası(Vergi-Sen), Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının “karanlık odaklar tarafından kundaklandığını” iddia etti ve olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulundu
VERGİ-SEN, “daire personeline yapılan saldırılar” nedeniyle grev yaptı

Sendika ayrıca, Daire çalışanlarının denetimlerde saldırılara uğradığını ancak polis ve savcılığın bu olayların üzerine gerektiği gibi gitmediğini savundu.

Vergi-Sen, bu sabah Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki binasında beş saatlik grev ve daire önünde basın açıklaması yaptı.

POLİS VE SAVCILIĞA ÇAĞRI 
Sendika Genel Sekreteri Ediz Uzun tarafından okunan açıklamada, Vergi Dairesi çalışanlarının, gerek sokak denetimlerinde gerekse daire içinde saldırılara maruz kaldığı belirtildi ve “Son dönemde bu sözlü saldırılar tamamen çığırından çıkmış, onuru aşağılayıcı, küçük düşürücü, hedef gösterici, itibarsızlaştırıcı ve hatta çamur atar bir hal almıştır. Bu şikayetlerin önemsizleştirilmesi ve gereken duyarlılığın zamanında gösterilmemesi neticesinde karanlık odaklar cesaretlenmiş ve en son Daire müdürümüzün aracının kundaklanmasına kadar vahim bir sonuç doğurmuştur ” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu olay KKTC tarihinde bir ilktir ve yine bu olay KKTC Güvenlik makamları için ciddi bir sınavdır. Ya bu ülkenin hukuk devleti olduğu ispatlanacak yada mafyanın egemenliğinde bir toprak parçası olma konumuna doğru sürüklenecektir. Tüm polis teşkilatı elindeki imkanlarla bu olayın sadece maşalarını değil, perde arkasındaki bulup adalete teslim etmelidir…Yapılan bu saldırı devlete yapılmış bir saldırıdır, gerçek sorumlular bulunup yargıya teslim edilmedikçe bir sonraki saldırının mağdurlarının bürokratlar hatta bakanlar olması kaçınılmazdır. Hiçbir baskı ve tehdit bizlere yasaların dışında iş yaptıramayacağı gibi yasların verdiği yetkiyi de sonuna kadar kullanmaktan alıkoyamayacaktır.” 
 

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