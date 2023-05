Veterinerden sıcaklık uyarısı: 9 köpek cinsini işaret etti

Sosyal medya yıldızı Cat, veteriner tavsiyeleri paylaşarak TikTok'ta 325 binden fazla, Instagram'daysa 31 binden fazla takipçi kazandı.

Veteriner geçen yıl, sıcak havalarda genellikle zorlanan bütün köpek cinslerini ele aldığı bir video çekmişti.

Videoda, Vet Compass'in 2020'de gerçekleştirdiği ve Çin Aslanı cinsi köpeklerin sıcak çarpmasından mustarip olma ihtimalinin ortalama bir köpeğe göre 17 kat daha yüksek olduğunu ortaya koyan bir araştırmaya atıfta bulunuluyor.

Cat, "Biraz basık suratları ve muazzam kürklerinin çifte dezavantaj yarattığı düşünüldüğünde bu pek de şaşırtıcı değil" dedi. İngiliz Bulldoglar ikinci sırada yer alırken, üçüncü ve 4. sırada Fransız Bulldoglar ve Fransız Mastifleri var.

Veteriner şöyle açıkladı:

Zaten bildiğimiz bir şeyi [kanıtlıyor bu]: Basık suratlı cinsler sıcak havalarda muazzam derecede daha savunmasızdır ve onlara gerçekten çok iyi bakmamız gerekiyor.

Basık suratlı cinsler nefes alma sorunları yaşayabilir. Genellikle brakiosefalik Solunum yolu sendromuyla mücadele eden bu hayvanların uzun, yumuşak damakları ve küçük burun delikleri vardır. Bu da hava akışını ciddi ölçüde sınırlar. Köpeklerin vücut ısılarının düşmesi, büyük ölçüde nefes alıp vermelerine bağlıdır.

Tazılar 5. sırada yer alırken, Cat bunun nedenini vücutlarının boyutuna oranla "büyük kas kütlelerine" sahip olmalarıyla ilişkilendirdi.

Cat, "Bu da özellikle sıcak günlerde, egzersizle birlikte vücudun iç sıcaklığının epey yükselebileceği anlamına geliyor" dedi.

King Charles spanyelleri, daha basık yüzleri ve kalın kürklerinin yanı sıra "obeziteye daha yatkın" olmaları nedeniyle 6. sırada yer aldı.

7. sıradaki Pug'lar da brakiosefalik Solunum yolu sendromundan mustariptir. Listede bu cinsi takip eden Golden Retriever ve Springer Spanyeller hakkında Cat, "her ikisinin de çok kalın tüyleri var ve hava nasıl olursa olsun egzersiz yapmak için çıldırmanın tipik örnekleri" ifadelerini kullandı.

Cat videoyu evcil hayvan sahiplerini uyararak bitirdi:

Köpeğinizin cinsi ne olursa olsun, lütfen ama lütfen hava sıcaklıkları fırlarken dikkat edin.

Hayvan Eziyetini Önleme Kraliyet Topluluğu (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals/RSPCA) da evcil hayvan sahiplerine kusma, nefes nefese kalma, aşırı salya akıtma, uyuşukluk gibi, köpeklerdeki sıcak çarpması belirtileri hakkında tavsiyeler paylaştı.

Hayvanlara yardım amacı taşıyan kuruluş, köpeğinin sıcak çarpması geçirdiğinden şüphelenenlerin, hayvanın üzerine soğuk su dökmesini fakat köpeği şoka sokabilecek buz gibi sudan kaçınmasını tavsiye ediyor.

Basık suratlı köpeklerin sahiplerine, köpeklerin kafasına su dökmemesi de tavsiye ediliyor çünkü bu, köpeğin yanlışlıkla suyu burnundan çekmesi durumunda boğulma olasılığını artırabilir.