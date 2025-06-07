Victor Osimhen için yeni Al-Hilal iddiası: Alacağı maaşı duyurdular

Galatasaray'a Victor Osimhen'le ilgili olarak peş peşe kötü haberler geldi. İtalyan muhabirler, Nijeryalı golcünün Al Hilal'e anlaşmaya vardığını öne sürerken, Arap basını da Osimhen'in alacağı maaşı açıkladı.

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre; Al Hilal, Napoli'ye sunduğu 65+5 milyon Euro'luk teklifini direkt olarak 70 milyon Euro olarak güncelledi. Osimhen'e de daha yüksek bir maaş önerildi.

Daha önce Osimhen’e yıllık 30 milyon Euro önerdiği bilinen Al Hilal’in, bu teklifini 40 milyon Euro'ya çıkardığı bildirildi. Suudi Arabistan kaynaklı Arriyadiyah gazetesi de bu bilgiyi doğruladı.

Gianluca Di Marzio’ya göre ise Osimhen, Al Hilal’in teklifine olumlu yanıt verdi ve taraflar kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Al Hilal ile Napoli arasında da 5 milyon Euro'luk bir fark kaldığı kaydedildi.