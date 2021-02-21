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WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına ne olacağını açıkladı

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Yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a erteleyen WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı.
WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına ne olacağını açıkladı

Yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a erteleyen WhatsApp, sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı.

WhatsApp, aldığı tepki sonrası sözleşmenin onaylanması için belirlenen son günü güncellemiş, 15 Mayıs'a ertelemişti. Bu zaman aralığında da yeni gizlilik sözleşmesini 'doğru anlatabilmek' ve kullanıcıların platformu terk etmesini önlemek için çalıştı, sık sık açıklamalar yaptı.

Verilerin Facebook'la paylaşılmasına onay vermek istemeyen kullanıcıların ise hesaplarının silineceği biliniyor ancak şimdiye kadar bu sürecin nasıl işleyeceğine dair net bir bilgi yoktu. WhatsApp, kullanıcılarının aklındaki bu önemli soruyu nihayet yanıtladı ve yeni gizlilik sözleşmesini onaylamayanları nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı.

Hesap bir süre pasif kalacak

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmek mümkün olacak. Eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm grupların, konuşmaların ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklenmediyse silinmesi anlamına gelecek. 

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