Yakın Doğu FM 20 Yaşında...

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında yayın hayatına başlayan Yakın Doğu FM’in 20. Kuruluş yıldönümü, İletişim Fakültesinde düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

Kutlama kokteyline, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, Yakın Doğu FM Müdürü, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Biber, bir eğitim ve uygulama radyosu olma sorumluluğunu da taşıyan radyonun daha büyük başarılara imza atacağına inanç belirterek, Yakın Doğu FM’in 20. yılını kutladı.

Yenilikçi Anlayışla Yayınlarını Sürdürüyor…

Yakın Doğu FM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinem Kasımoğlu da, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in vizyoner kişiliğiyle hayat bulan, yalnızca İletişim Fakültesi öğrencilerine değil, tüm üniversite öğrencilerine kucak açan Yakın Doğu FM’in aynı yenilikçi anlayışla yayın hayatında 20 koca yılı doldurduğunu ifade etti.

Yakın Doğu FM’in 20 yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi kampusü içinde “köprü altında” küçük bir odada yayın hayatına başladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Kasımoğlu, radyonun 2007 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Kompleksi’nde haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz 88.00 FM frekansından yayınlarını sürdürdüğünü belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Kasımoğlu; “İçinde bulunduğu İletişim Kompleksi’ndeki tüm öğrenciler için, hem doğal ortamında öğrenme sürecini geliştirmek, hem de profesyonel yayıncılığın önemli ve vazgeçilmez noktalarının yakalanması amacıyla bir uygulama laboratuarı misyonu üstlenmekte olan Yakın Doğu FM’in, sahip olduğu imkânlarla öğrencilerin eğitim ve uygulama alanlarına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

20. Yıl Pastası Kesildi…

Etkinlikte konuşmaların ardından 20’inci yıl pastası kesilerek, gitar dinletisi yapıldı.