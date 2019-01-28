  • BIST 101.290
  • Altın 223,518
  • Dolar 5,3298
  • Euro 6,0970
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Yakın Doğu İlkokulu Öğrencileri Eğlenerek İngilizce Öğreniyor…

» »
Yakın Doğu İlkokulu dördüncü sınıf öğrencilerin velilerinin katılımı ile “English Fun Week” etkinliği düzenlendi.
Yakın Doğu İlkokulu Öğrencileri Eğlenerek İngilizce Öğreniyor…

Yakın Doğu İlkokulu dördüncü sınıf öğrencilerin velilerinin katılımı ile “English Fun Week” etkinliği düzenlendi.

 

Etkinlikte, Cambridge ESOL müfredatları çerçevesince düzenlenen ve İngilizce eğitici-öğretici aktivite ile oyunlardan oluşan istasyonlar kurularak, çocukların sıkılmadan konu başlığı değişebilmelerine olanak sağlandı.

 

Her biri farklı bir konu başlığına odaklanan aktiviteler düzenlenirken, Cambridge YLE Starters sınavlarına yönelik konular ve bu yaş guruplarındaki çocuklarla oynanan oyunlar kullanıldı.

 

Bir dünya dili olan İngilizcenin aynı zamanda eğlence ve üretkenliğe açılan bir kapı olduğunu bir kez daha hatırlayan öğrenciler, aileleri ile birlikte çeşitli aktivitelerle hem hoşça vakit geçirdiler hem de yaratıcılıklarını sergilediler. Bu tür etkinliklerle İngilizceyi günlük yaşamın içine katarak, eğlenceli, şaşırtıcı oyunlarla öğrencilerin farkına bile varmadan İngilizceyi sevmeleri ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanıyor.

 

Öğrenciler Eğlenerek İngilizce Öğreniyor…

 

İngilizce dil eğitimi ve öğrencilerimizin bu dili aktif olarak kullanabilmeleri, her zaman Yakın Doğu İlkokulunun öncelikli ilkelerinden olduğunu belirten Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı Deniz Özkan, öğrencilerin bu dildeki başarılarını ve öğrenme hızlarını artırmak amacıyla İngilizce dersleri sırasında “okuma, yazma dinleme ve konuşma” becerilerinin her birine ayrı ayrı odaklandıklarını söyledi.

 

Deniz Özkan, “English Fun Week aktivitelerimizde kullanmakta olduğumuz eğitici oyunlar, görseller ve karşılıklı diyaloglar, öğrencilerimizi günlük yaşamda kullanacakları İngilizce pratiğine hazırlamayı hedeflemektedir. Aktivitelerimiz süresince çocuklarıyla değerli zaman geçiren velilerimiz, okulumuzda verilen İngilizce dil eğitimini de yakından gözlemleme fırsatı bulmuşlardır” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Günsel'i ziyaret etti21 Ocak 2019 Pazartesi 17:48
  • İran Üniversiteleri ile Önemli Ortak Eğitim Programları Yürütüyoruz…21 Ocak 2019 Pazartesi 15:55
  • Yakın Doğu Kolejinde Çocuk Hakları Bilgilendirme Semineri Yapıldı…21 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
  • Yüksek Tansiyon Hastaları İçin Yeni Umut20 Ocak 2019 Pazar 16:35
  • Yakın Doğu Okullar Grubu “Sağlık Sigortası” Uygulamasını Hayata Geçirdi…20 Ocak 2019 Pazar 16:10
  • Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Şimdi de Fotoğraf Yarışmasına Odaklanıyor18 Ocak 2019 Cuma 11:48
  • Özgürlük Mücadelesi Liderleri Yakın Doğu İlkokulunda Anıldı…18 Ocak 2019 Cuma 11:35
  • Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Şimdi de Fotoğraf Yarışmasına Odaklanıyor…18 Ocak 2019 Cuma 11:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitimdeki Rekor Başarısı17 Ocak 2019 Perşembe 15:35
  • Bağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor17 Ocak 2019 Perşembe 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti