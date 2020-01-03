Yakın Doğu İlkokulu’nda uygulanan “Aile Destek Projesi”nin ilk eğitimi tamamlandı

Yakın Doğu İlkokulunda Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan ve 8 hafta süren “Anne Destek Programı” tamamlandı.

Yakın Doğu İlkokulundan 80 ve Okul Öncesinden 78 annenin katılımıyla başlayıp, 8 hafta boyunca devam eden “Annelerle Buluşmalar” projesinde, anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek, annelerin çocuklarına yönelik disiplin uygulamaları, hakları ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

3-6 ve 7-11 yaş arasında çocuğu olan annelere yönelik 8 hafta süren eğitimlerde, annelerin kendilerine güvenlerini ve çocuklarının eğitimdeki rollerini artırmaya yönelik eğitimler verildi. Bunların yanı sıra annelerin eğitici yönünü geliştirerek, çocuğun gelişiminde duyarlılığı artırmaya ve böylelikle destekleyici bir ev ortamı hazırlamaya yardımcı olmasını sağlayacak öneriler verildi.

Her Annenin Çocuklarını Özgüven ve Umutla Büyütülmesi Amaçlanıyor…

Aile Destek Projesi ile ilgili bilgiler paylaşan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, çocuk gelişiminin desteklenmesi için çocukların ebeveynleri ile kurduğu ilişkilerin önem taşıdığı gerçeği ile yola çıkılarak Aile Destek Programının başlatıldığını söyledi.

Özellikle erken çocukluk zaman diliminde anne-babaları tarafından desteklenen çocukların, ileride daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olduğunu ifade eden Aligüllü, “Uygulamaya başladığımız bu programla farklı yaş gruplarına yönelik anne eğitimlerimizle, çocuklarının gelişimine destek olmaları için ebeveynlerin güçlenmelerine destek oluyoruz. AÇEV ile ortaklaşa düzenlediğimiz eğitimlerden, oldukça olumlu geri bildirimler aldık. 158 anne ile başlayan programın katılımcı sayısının sonraki eğitimlerde daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

Anne Destek Programına katılan velilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi