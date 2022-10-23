Yakın Doğu Koleji öğrencileri kaptanlarını seçti!

Yakın Doğu Koleji’nde gerçekleştirilen seçimde 12’nci sınıf öğrencileri Berk Akyön, Ahmet Üney Bensel, Ali Erdinç Aksaygın, Hüsra İstek ve Mete Saygın’dan oluşan Squid Nec takımı kaptanlık seçimini kazanarak göreve başladı.

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, bir hafta süren etkiliklerin ardından kaptanlarını seçti! Pandemiden dolayı son iki yıl yapılamayan seçim öncesi etkinlikler, bu yıl öğrencilerin özlemini fazlasıyla giderir bir şekilde yapıldı. Kaptan adayları, kampanyaları için okul idaresinin de belirlediği alanlarda ve kurallar çerçevesinde, okullarını şenlik alanına dönüştürdü. Çeşitli yarışmalar, dans gösterileri ve partiler düzenleyen kaptanlık adayı takımların etkinliklerine, öğretmenleri ve okul idaresi de eşlik etti.

Bu yılki kaptanlık seçimlerinde Sguid Nec, Connect, Dazzle ve Bang grupları, öncelikle kendilerini tanıttıkları sabah toplantılarında propaganda konuşmalarını yaparak gerçekleştirecekleri faaliyetlerini arkadaşlarına aktardılar.

İdare ve öğrenciler arasında bir köprü görevi üstlenen kaptanlara düşen büyük sorumluluğun farkındalığıyla hareket eden kaptan adayları, arkadaşlarını uygulama ile ilgili bilgilendirdiler. Düzenledikleri kampanyalarda, seçime giren dört grup da birlik ve beraberlik bilinciyle hareket ederek dostluğun, dayanışmanın, demokrasinin en güzel örneğini bir hafta boyunca gösterdiler.

Seçimlerin ardından, 12’nci sınıf öğrencileri Berk Akyön, Ahmet Üney Bensel, Ali Erdinç Aksaygın, Hüsra İstek ve Mete Saygın’dan oluşan Sguid Nec grubu kaptanlık seçiminin kazananı olarak görevlerine başladı.

Asım İdris: “Demokrasi ve sorumluluk alma bilinci ile kaptanlık seçimine katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

Öğrencilerine; akademik başarı kadar dünyaya, topluma ve ülkelerine karşı sorumluluk bilinci aşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, “Yakın Doğu Koleji’nde gerçekeştirdiğimiz kaptanlık seçimlerini de bu amaca uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Okul idaresi ile öğrencilerimiz arasında köprü görevi görmesi ve okul yönetiminde öğrencilerimizin de söz sahibi olmasını sağlaması nedeniyle kaptanlık uygulamasını çok önemsiyoruz. Demokrasi ve sorumluluk alma bilinci ile kaptanlık seçimine katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.