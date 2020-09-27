  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencisi Covid-19 projesi ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu Bursu Aldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve araştırma görevlilerinden Sarah Khamis, araştırma projesi önerisiyle, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından burs kazandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencisi Covid-19 projesi ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu Bursu Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve araştırma görevlilerinden Sarah Khamis, “COVID-19 sürecinde, simüle edilmiş sürekli mesleki gelişim derslerinin eczacılık öğrencilerinin ruh ve beden sağlığını korumada etkisi’ başlıklı araştırma projesi önerisiyle, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından burs kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun Akademik Eczacılık Birimi tarafından desteklenen “COVİD19 Pandemisi Sırasında Düşük Ve Orta Gelirli Ülkelerdeki Eğitim ve Mental Sağlık” konulu araştırma bursunu kazanan Sarah Khamis, proje kapsamında COVID-19 pandemisi veya benzer kriz durumlarında eczacılık öğrencilerinin, ruh ve beden sağlığının sürdürülmesindeki yetkinliklerinin yanı sıra yaşam boyu öğrenme becerilerinin  geliştirilmesinde sürekli mesleki gelişim simülasyon dersinin etkililiği ve yararlılığını inceleneyecek.

Proje Sürekli Mesleki Gelişim Simülasyon Dersi Olarak Yürütülecek...

Sürekli Mesleki Gelişim Simülasyon Dersi, 2020-2021 akademik yılı boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  5. sınıf öğrencilerinden bir gruba interaktif bir oryantasyon dersi olarak  verilecek. Ruh sağlığı konusunda uzman bir kişi ile sürekli mesleki gelişim becerileri geliştirilmesi konusunda eğitimli bir kişi tarafından yürütülecek dersin öğrenciler üzerindeki etkililiği, öğrencilerin stajları sırasında gözlemlenecek. Çalışmanın başlangıcında ve sonunda öğrencilere validasyonu yapılmış anket ve ölçekler uygulanacak.

Sürekli mesleki gelişim simülasyon dersi, öğrencilere ruh ve beden sağlıklarını koruma konusundaki becerilerini geliştirme ve uygulama konusunda fırsat sağlayacak ve onları sürekli mesleki gelişime hazırlayacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020/2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Hazırlıklarını Tamamladı...16 Eylül 2020 Çarşamba 13:39
  • YDÜ'de DESAM Enstitüsü tarafından PCR eğitimi yapıldı14 Eylül 2020 Pazartesi 17:14
  • Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi.13 Eylül 2020 Pazar 16:16
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nden ücretsiz online eğitim10 Eylül 2020 Perşembe 20:50
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı 3 Ekim 2020’de Ücretsiz Olarak Online Başlıyor...10 Eylül 2020 Perşembe 16:20
  • 09 Eylül Lefkoşa’nın Fethinin 450. yılı gününde gerçekleştirilen karma sergi açıldı…09 Eylül 2020 Çarşamba 16:56
  • “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yakın Doğu Üniversitesi’nden 4 Öğretim Üyesi Yer Aldı...08 Eylül 2020 Salı 18:56
  • Lefkoşa’nın Fethinin 450. yılı için karma sergi gerçekleştirilecek07 Eylül 2020 Pazartesi 18:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Eğiticinin Eğitimi Kursu Başlatıyor...04 Eylül 2020 Cuma 17:44
  • YDÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Eğiticinin Eğitimi Kursu Başlatıyor...04 Eylül 2020 Cuma 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti