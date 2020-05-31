Yakın Doğu Üniversitesi, Okul Öncesi, İlkokul Ve Kolej Öğrenim Ve Yurt Ücretlerine Artış Yapmayacağını Duyurdu

Yakın Doğu Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ve yarattığı olumsuz küresel ekonomik sonuçlar nedeniyle, 2020-2021 eğitim yılında Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrenim ve yurt ücretlerinde artış yapılmayacağını duyurdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuyla ilgili açıklamasında, yeni kuşakların geleceğe hazırlanmasında insani ve ahlaki bir duyarlılık ile imkanlarını seferber edeceklerini ifade etti.

GÜNSEL: “HİÇBİR ÇOCUĞUN VE GENCİN EĞİTİM DIŞINDA KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hiçbir çocuğun eğitim dışında kalmaması ve kayıp kuşakların oluşmaması için bir yol haritası belirleyerek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydederek, birinci önceliklerinin eğitim ve sağlık olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, büyük Yakın Doğu ailesinin bir parçası olan öğrencilerin akademik kaygılarının yanı sıra velilerin de ekonomik endişelerine karşılık güven ve dayanışma duygusu içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

“Salgının küresel ortak bir bilinç ve dayanışma ile çözülebileceği gerçeğinden yola çıkarak, yeni kuşakların geleceğe hazırlanmasında insani ve ahlaki bir duyarlılık oluşturarak Yakın Doğu Üniversitesi olarak imkanlarımızı seferber edeceğiz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, günün dayanışma günü olduğun altını çizdi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “COVID-19 salgını nedeni ile ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya, günlük rutin alışkanlıklarımıza kadar tüm alanlarda değişikliklerin bizi bekliyor. Bu dönemde yaşanan olumsuz ekonomik etkiler nedeniyle çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması birincil önceliğimiz. Okul yaşı veya üniversite çağında olan her çocuğun bilgiye ulaşmasını engelleyecek nedenleri minimuma indirmek için el ele vererek bu sıkıntılı süreci en az zararla aşacağız. Olumsuz durumlara karşı çocuklarımızın geleceğini inşa edecek ekonomik destek önlemleri ile eğitimden uzak kalmamalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.