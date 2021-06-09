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Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Türkiye'de endüstriyel ve akademik araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK’ın misyonlarından biri de ulusal bilim ve teknoloji politikalarını belirleyerek stratejiler oluşturmak. Prof. Dr. Murat Özgören’in yürütme kurulu üyeliğine seçildiği Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu ise bu stratejilerin belirlenmesinde kilit birimlerden biri. Prof. Dr. Özgören, 14 yıldır Avrupa Birliği Araştırma Altyapıları Ulusal Delegesi olarak da görev yapıyor.

Prof. Dr. Murat Özgören: “Türkiye ve KKTC arasında akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme projeleri için yapılacak iş birliklerini güçlendirmek büyük önem taşıyor.”

Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikalarını ve önceliklerini belirleyen TÜBİTAK'ın Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilen Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, TÜBİTAK’ta Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Özgören, üstlendiği görevi, Türkiye ve KKTC arasında akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme projeleri için yapılacak iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (NERITA) kuruluşunda önemli bir rolü olan ve hali hazırda başkanlığını yürüten Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesinin teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve inovasyondaki öncü rolüne de vurgu yaptı. Prof. Dr. Özgören, “Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile KKTC’de profesyonel proje yönetimini ve Ar-Ge’yi destekleyerek, ortaya çıkan bilginin ve teknolojinin ticarileştirilmesini sağlamayı ve ülkede girişimcilik kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

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