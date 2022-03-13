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Yakın Doğu Üniversitesi'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe Özel Etkinlik

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel etkinlik
Yakın Doğu Üniversitesi'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe Özel Etkinlik

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Lefke Belediyesi iş birliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Lefke bölgesinde çalışan emekçi kadınlara yönelik saç bakımı ve güzellik uygulamaları yaptı.

Bölüm hocaları ve öğrencilerin Lefke bölgesinde çalışan kadınlarla bir araya geldiği etkinlikte, pek çok kadın çalışan ücretsiz olarak saç bakımı ve güzellik uygulamalarından yararlandı.

Daha önce de sosyal sorumluluk kapsamında kanser hastalarından bakım evlerindeki yaşlılara kadar pek çok kişiye ücretsiz güzellik bakımı hizmeti veren Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan dolayı büyük keyif aldıklarını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Emekçi kadınlarımızın kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak istedik.”

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Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, böylesine anlamlı bir günde çalışan kadınlar olarak bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. “Düzenlediğimiz etkinlikle, emekçi kadınlarımızın kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak istedik” diyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, etkinlik için kendilerine kapılarını açan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya da teşekkür etti.

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