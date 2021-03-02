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Yargıtay'dan HDP'ye inceleme! Kapatma davası gündemde

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İnceleme sonucunda HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilir
Yargıtay'dan HDP'ye inceleme! Kapatma davası gündemde

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendi. İnceleme sonucunda HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilir.

Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da sanıkları arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani ididianamesinin ekleri ile birlikte gönderilmesini istedi.

Kobani soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmişti.

Başsavcılık bu fezlekelerin örneğini de istedi. Başsavcılık kaynakları tüm siyasi partilerin faaliyetlerinin takip edildiğini vurgulayarak, söz konusu belgelerin rutin inceleme kapsamında talep edildiğini bildirdi.

Siyasi partilerin faliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP'nin "terör eylemlerinin odağı" olduğu tespiti yapılırsa, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

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