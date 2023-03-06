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Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor

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Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle yarından itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da düşecek.  
Yarından itibaren üç gün yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle yarından itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da düşecek.  

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, 7-13 Mart tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı zamanla çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Çarşamba ve Perşembe günleri, bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, sonraki günlerde ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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