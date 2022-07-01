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Yaşam sürenizi artıracak 8 önemli adım

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Amerikan Sağlık Derneği'nin kardiyovasküler sağlık için yayınladığı 7 maddeye bir yenisi daha eklendi.
Yaşam sürenizi artıracak 8 önemli adım

İyi bir gece uykusu almanın daha uzun yaşamaya yardımcı olacağı uzun zamandır söyleniyordu. Şimdi Amerikan Kalp Derneği tarafından sağlığın önemli bir göstergesi olarak kabul edildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 2010 yılında, Amerikan Sağlık Derneği, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakma gibi faktörleri içeren bir liste yayınladı.

Yıllar içerisinde güncellenen listeyle birlikte, Amerikan Kalp Derneği de, yetişkinlerin gecelik yedi ila dokuz saat arasında uyumasını tavsiye ediyor. Dernek, yeterince uyumayan kişilerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve obezite geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Peki iyi bir kalp sağlığı için uykudan başka nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte sağlık için önemli olan 8 adım…

1. DİYET

İnsanlar daha fazla tam gıda, meyve ve sebze, yağsız protein, fındık, tohum yemeye çalışmalıdır. Bazı fırınlanmış ürünlerde ve kızarmış yiyeceklerde bulunan trans yağlardan ve kısmen hidrojene yağlardan kaçınmalıdırlar.

2. FİZİKSEL AKTİVİTE

Yetişkinler haftada iki buçuk saat orta veya 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmalıdır. Çocuklar günde 60 dakika aktif oyun oynamalıdır.

3. SİGARA İÇMEMEK

Amerikan Sağlık Derneği, kalp sağlığını iyileştirmek için her türlü sigarayı bırakmayı önerir.

4. UYKU SÜRESİ

Çoğu yetişkin her gece 7-9 saat uykuya ihtiyaç duyar. Çocukların daha fazlasına ihtiyacı vardır: 5 yaş ve altı için, kestirmeler dahil 10-16 saat; 6-12 yaş için 9-12 saat; ve 13-18 yaş için 8-10 saat. Yeterli uyku iyileşmeyi destekler, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve kronik hastalık riskini azaltır.

5. AĞIRLIK ÇALIŞMAK

İnsanların vücut kitle indeksini normal seviyelerde tutması gerektiğini söyleyen Amerikan Sağlık Derneği’ne göre sağlıklı bir kilo her zaman korunmalıdır.

6. KOLESTEROL SEVİYESİ

Yüksek düzeyde HDL olmayan veya “kötü” kolesterol kalp hastalığına yol açabilir. Amerikan Sağlık Derneği, sağlık kontrolleri yoluyla kolesterolü takip etmeyi ve iyi bir diyet ve egzersizle proaktif olarak seviyeleri düşük tutmayı önerir.

7. KAN ŞEKERİ SEVİYESİ

Yediğimiz yiyeceklerin çoğu, vücudumuzun enerji olarak kullandığı glikoza (veya kan şekerine) dönüştürülür. Ancak zamanla yüksek kan şekeri seviyeleri kalbinize, böbreklerinize, gözlerinize ve sinirlerinize zarar verebilir. Risk altındakiler için kan şekeri izlenebilir ve diyet, egzersiz yoluyla düşük tutulabilir.

8. KAN BASINCI

Tansiyonunuzu kabul edilebilir aralıklarda tutmak sizi daha uzun süre sağlıklı tutabilir. Yüksek seviyeler; arterler ve kalp gibi kardiyovasküler sistemin özelliklerini zorlayabilir. 120/80 mm Hg’nin altındaki seviyeler optimaldir.

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