Yaşını Büyütüp Kumarhaneye Girdi: Sahtecilik ve Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklu

Polisten yapılan açıklamaya göre, A.A.K. (E-24), kumarhaneye girebilmek amacıyla adına düzenlenmiş olan pasaportun doğum tarihini değiştirerek sahte belge oluşturdu. Zanlı, bu sahte pasaportu bir kumarhaneye girişte ibraz ederek hem belgeyi tedavüle sürdü hem de sahtekarlıkla kayıt temin etti.
Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan incelemelerde, A.A.K.’nin ayrıca “Geceleyin Ev Açma”, “İkametgahtan Hırsızlık” ve “KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etmek” suçlarından daha önce tutuklandığı bildirildi.
Soruşturma halen devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.