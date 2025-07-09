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Yaşını Büyütüp Kumarhaneye Girdi: Sahtecilik ve Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklu

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İskele’de 25 yaşından küçük olan bir şahsın, pasaportundaki doğum tarihini değiştirerek kendisini 25 yaşından büyük gibi gösterip bir kumarhaneye giriş yaptığı ve belge sahteciliğiyle kayıt temin ettiği ortaya çıktı.
Yaşını Büyütüp Kumarhaneye Girdi: Sahtecilik ve Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklu

Polisten yapılan açıklamaya göre, A.A.K. (E-24), kumarhaneye girebilmek amacıyla adına düzenlenmiş olan pasaportun doğum tarihini değiştirerek sahte belge oluşturdu. Zanlı, bu sahte pasaportu bir kumarhaneye girişte ibraz ederek hem belgeyi tedavüle sürdü hem de sahtekarlıkla kayıt temin etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan incelemelerde, A.A.K.’nin ayrıca “Geceleyin Ev Açma”, “İkametgahtan Hırsızlık” ve “KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etmek” suçlarından daha önce tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma halen devam ediyor.

 

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