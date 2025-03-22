YAŞLILARA SAYGI HAFTASI’NDA ANLAMLI BULUŞMA

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi çalışanları, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Yaşlılara Saygı Haftası’nda Anlamlı Buluşma

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi çalışanları, “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi ve Lapta Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Ziyarette, Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı “Yaşlılarımız ve Biz” temalı resimler, torunlarından gelen anlamlı bir hediye olarak yaşlılara hediye edildi.

Her yıl Mart ayında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası, toplumda yaşlılara olan duyarlılığı artırmayı ve onlara hak ettikleri değeri sunmayı hedefleyen etkinliklerle anlam kazandırıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin Hemşirelik Hizmetleri Birimleri de Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ilki Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi’ne gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Pervin Turan ve Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Tosun ile sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği ziyarette Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi sakinleri sağlık kontrollerinden geçirilerek birlikte zaman geçirildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Sema Yalçınkaya, Hasta Hizmetleri Müdürü Ayşegül Dipdere, Hemşire Naciye Uğurlu ve Pazarlama İletişim Uzmanı Pelin Safkanlı da Lapta Huzurevi sakinlerini Yaşlılara Saygı Haftası’nda yalnız bırakmadı.

Sağlık Taraması Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kalkanlı Yaşlı Bakım Evi ve Lapta Huzurevi sakinlerinin tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı. Sağlık durumlarının yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarının da dikkate alındığı ziyaretlerde Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin hazırladığı “Yaşlılarımız ve Biz” temalı resimler, torunlarından gelen anlamlı bir hediye olarak yaşlılara sunuldu.

Ziyaretin en özel anlarından biri de 1974 döneminde Kıbrıs’a gelen gazilerle yapılan sohbetlerdi. Geçmişin değerli anılarını tazeleyen bu sohbetler duygu dolu anlar yaşattı.

Yaşlılarımız, En Değerli Hazinelerimiz!

“Yaşlılarımız, toplumumuzun hafızası ve en değerli hazinelerimizdir. Onların sağlık durumlarını kontrol etmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim için büyük bir sorumluluk ve mutluluk” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Pervin Turan, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde onların sağlık taramaları yapmakla kalmadık, aynı zamanda samimi ve anlamlı sohbetler gerçekleştirerek, psikolojik ihtiyaçlarını da gözlemleme fırsatı bulduk” dedi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Sema Yalçınkaya ise “Yaşlılarımızın sağlıklarını korumak kadar, onlarla birebir vakit geçirerek kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak da çok önemli. Onların yaşanmışlıklarını dinlemek, birlikte vakit geçirmek hepimiz için anlamlı ve unutulmaz bir deneyimdi. Bu tür etkinliklerle toplumda yaşlılara yönelik duyarlılığı artırmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.