Yavru kaplumbağalar İskele sahilinden uğurlandı

İskele kumsallarında deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde hizmet veren Su Altı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ve İş Bankası’nın katkılarıyla İskele sahilinde yuvalarından çıkamayan yavru kaplumbağaları denizle buluşturdu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren DAÜ Su Altı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, ilgili bakanlıktan alınan izinle bölgede kapsamlı bir koruma faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Sezon boyunca üç ana etkinlik düzenlediklerini kaydeden Çiçek, Spot Kaplumbağaları Koruma Derneği ile birlikte bu yıl iki deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takıldığını, bu cihazlar sayesinde kaplumbağaların Akdeniz’deki göç rotalarının izlendiğini söyledi.

Takip edilen kaplumbağalardan birinin şu anda Girit açıklarında, diğerinin ise Türkiye kıyılarına ulaştığını belirten Çiçek, deniz kaplumbağalarının korunması ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliklerin sürdürüleceğini vurguladı.

Uluslararası nitelikteki bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’tan toplam 152 deniz kaplumbağasına uydu vericisi takıldığını ifade eden Çiçek, diğer ülkelerdeki araştırmacılarla da iş birliği içinde yürütülen takip sistemi sayesinde kaplumbağaların yumurtlama ve beslenme alanlarına dair bilgi toplandığını kaydetti.

Etkinlik kapsamında daha sonra yavru kaplumbağalar denize uğurlandı. Doğal yuvalara müdahale edilmezken, yuvadan çıkamayan yavru kaplumbağalar özel bir yöntemle çıkarılıp, farkındalık yaratmak amacıyla katılımcıların önünde denize bırakıldı.