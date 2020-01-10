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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Çinli şirketlere satışına onay çıktı

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hisse devrinin önü Rekabet Kurulu'nun 'izne gerek yok' kararıyla açıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Çinli şirketlere satışına onay çıktı

Rekabet Kurulu, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde hisse devrinin izne tabi olmadığına karar verdi.

Buna göre, hisse devrinin gerçekleşmesiyle birlikte 6 Çinli şirketin oluşturduğu konsorsiyum projenin yüzde 51’ine sahip olacak, İtalyan Astaldi S.P.A ise projeden çıkacak.

Altı Çinli şirket, oluşturdukları fonla Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun %51’ini satın alacak.

Söz konusu şirketler: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

Konsorsiyum üyeleri ortaklığa $688.5 milyon sermaye enjekte edecek.

Kurulacak olan ortaklık, Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi’nin %51 hissesini satın alacak.

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