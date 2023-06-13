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Yaz geldi elektrik kesintileri yine başladı!

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Birçok bölgede elektrik kesintisi!
Yaz geldi elektrik kesintileri yine başladı!

Güzelyurt çevre yolu, Alas Sitesi, Güzelyurt-Mevlevi yolu ve çevresinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt Çevre yolu, Alas Sitesi, Güzelyurt-Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09:00 -14:00 saatleri arasında Girne’nin bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Açıklamaya göre kesintiden  Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgesi etkilenecek.

Öte yandan Dikmen'de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılan bakım onarım sebebiyle 09.00-14.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;

“Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgeleri”

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