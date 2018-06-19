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YDP aday tanıtım şöleni yapıldı

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Arıklı; "Meşaleyi önce Başbakanlıkta sonra Cumhurbaşkanlığında yakacağız..."
YDP aday tanıtım şöleni yapıldı

YDP dün akşam Lefkoşa Elizyum Parkta aday tanıtım şöleni yaptı. Yüzlerce kişinin katılımı ile miting haline dönüşen şölende Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, partinin reform yapıldıktan sonra bütün bölgelerde eksiksiz olarak seçimlere katılacağını söyleyerek; " Emin adımlarla hedefe yürüyoruz" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Kaya gibiyiz. Bizden bir toz zerreciği bile koparamazlar" dedi.

Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ünal Bay ise yaptığı konuşmada, partisinin verdiği bu görevi hakkı ile yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu belirterek, " Hazırladığım projeler Lefkoşa yı mutlu ve huzurlu bir kent yapmanın reçetesidir. İnşallah hayat bulurular" dedi.

YDP nin destek verdiği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise yaptığı konuşmada, geçen sefer seçimleri YDP nin şu anki tabanını oluşturan seçmenlerin desteği ile kazandığını farkında olduğunu söyleyerek "Sizleri utandırmayacağım" dedi. Gecede son konuşmayı  Genel Başkan Erhan Arıklı yaptı.

YDP'NİN GELECEK HEDEFİ; 'İLK HEDEF BAŞBAKANLIK, SONRA CUMHURBAŞKANLIĞI'

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın bize umutla baktıklarını görüyoruz" dedi. YDP'nin yeni süreçte iktidarın önemli ortaklarından biri olacağına dikkat çeken Arıklı, "Her türlü oyunu yaptılar, her türlü hileyi yaptılar yüzde 14'lerde olan oyumuz yüzde 7'lere düştü" dedi. İki milletvekili olan YDP'nin 48 milletvekiline karşı aslan gibi mücadele ettiğini anlatan Arıklı, "Özgül ağırlığımızın farkındayız. Bu bütün dengeleri değiştirebilecek bir ağırlık. Yapılacak ilk genel seçimlerde hedefimiz ise birinci parti olmaktır" diye konuştu. "İlk genel seçimlerde hedefimiz Başbakanlık, oradan da Cumhurbaşkanlığı" diye konuşan Erhan Arıklı, "Diğer siyasi partiler bizim başarılarımızı gıpta ile izlemektedir" dedi.

YDP KORKULU RÜYALARI OLDU

"Yeniden Doğuş Partisi, bazı siyasi partilerin, rant çevrelerinin korkulu rüyası olmuştur" şeklinde konuşan Arıklı, "Sorun yaşayan her vatandaş bizim kapımızı aşındırıyor. Elbette bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. YDP, kimsesizlerin partisidir" dedi. YDP'nin içerisini karıştırmak isteyenlerin olabileceğine dikkat çeken Arıklı, "Bunun başarısız bir çaba olduğuna" işaret etti. Arıklı, zaman içerisinde YDP'ye uyum sağlayamayanların partiden de ayrıldığına dikkat çekti.

"SEÇİMLERİ YAPMAYIN DEDİK"

"Belediyelerde reform istedik, ama yapmadılar" diye konuşan Arıklı, "Batık belediyelere aday gösterdiler. Türkiye'den gelen iki bakan da aynı şeyleri söyledi, seçimleri yapmayın dedi. Dinletemedik" dedi. Arıklı, Lefkoşa'da aday gösterdiklerini bazı belediyelerde de bağımsız adayları desteklediklerini ifade etti. Lefkoşa'da aday tanıtım şöleninde konuşan Arıklı, "Reform yapıldıktan sonra tüm belediyelerde aday göstereceklerini yerel yönetimde de iktidar olacaklarını" kaydetti.

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