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YDP Kurultayı 28 Nisan’a ertelendi

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4. Olağan Kurultayı 28 Nisan’a ertelendi. 
YDP Kurultayı 28 Nisan’a ertelendi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4. Olağan Kurultayı 28 Nisan’a ertelendi. 

YDP Kurultay Organizasyon Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz, Türk Ajansı Kıbrıs’a kurultay ile ilgili açıklama yaptı. 

YDP 4. Olağan Genel Kurulunda, 7 bin 633 üyenin oy kullanabileceğini, ancak genel kurulun açılabilmesi için katılımın 3 bin 817 olması gerektiğini ifade eden Büyükyılmaz, bugün katılımın olmadığını, o yüzden komite olarak kurultayı 28 Nisan Pazar gününe ertelediklerini belirtti. 

Söz konusu tarihte Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayacak kurultayda, divanın kararına göre 20.00’ye kadar oy kullanımının devam edeceğini belirten Büyükyılmaz, parti meclisine 173 adayın, kadın ve gençlik kollarına da 2 kişinin başvuru yaptığını, disiplin ve denetleme kurulunda ise aday sayısının yeterli olduğu için yarış olmayacağını ve başkanı kendi içinde tespit edeceğini söyledi. 

Divanın da uzlaşı ile seçildiğini ifade eden Büyükyılmaz, divanda 5 kişinin görev alacağını kaydetti. Divanın asli görevinin 28 Nisan’da  başlayacağını ve gündemi onaylayacağını ifade eden Büyükyılmaz, güzel bir kurultay olacağını söyledi ve adaylara başarılar diledi. 

Kurultay komitesi başkanı Büyükyılmaz, seçimin; Demokrasinin güzelliği olduğunu, bir kazanan bir de kaybedenin olacağını ama kazananın parti olacağını söyledi. 

Kurultaya kalan son 15 günde her iki adayın da kırmadan dökmeden çalışmalarını yürütmesini temenni eden Büyükyılmaz, kazananın çevresinde toplanıp yola güçlü bir şekilde devam edeceklerini kaydetti. 

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