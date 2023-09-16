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YDÜ, 15 ülkeden 152 filmin değerlendirileceği 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasında KKTC’yi temsil edecek

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Yakın Doğu Üniversitesi, 15 ülkeden 152 filmin değerlendirileceği 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasında KKTC’yi temsil edecek
YDÜ, 15 ülkeden 152 filmin değerlendirileceği 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasında KKTC’yi temsil edecek

Yakın Doğu Üniversitesi, 15 ülkeden 152 filmin değerlendirileceği 8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasında KKTC’yi temsil edecek

Yakın Doğu Üniversitesi; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya ve Özbekistan’dan 9 üniversitenin paydaş olarak yer aldığı “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali” ve “Belgesel Film Yarışması’nda” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edecek.

‘Türk kültürü ve Türkün dünyaya bakışı’ ana temasıyla düzenlenen festivalde katılımcılar serbest tema ile de çalışma yapabilecek. Festivalde bu yıl Uzun  Belgesel Film, Kısa Belgesel Film ve Öğrenci Belgesel Film kategorilerinde düzenlenecek.

“Dilde Birlik, 9 Ülke, 9 Şehir, 1 Festival’ sloganı ile bu yıl 8. Kez düzenlenecek olan “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”nde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ onur kurulunda yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap ise festivalin yürütme kurulunda ve profesyonel kategori ana jürisinde görev alıyor. Festival’de ayrıca; Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri Dr. Serkan Fundalar ve Zeyde Yalıner Örek de “Öğrenci Belgesel Film” kategorisinin ana jürisinde görev alıyor.

152 film değerlendirmeye alınmaya hak kazandı

Afganistan, Almanya, Amerika, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Tuvajistan, İngiltere, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Kosova ve Türkiye’den gelen binin üzerindeki başvurudan 152 film şartnameye uygun bulunarak değerlendirmeye alınmaya hak kazandı. Ödül alacak belgeseller, 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak profesyonel jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenerek 23 Ekim’de TRT Ankara Televizyonu’nda yapılacak gala ile gösterime sunulacak.

Türk medeniyetinin anlatılması, genç nesiller tarafından anlaşılması hedefleniyor...

Tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturma hedefi güdüyor. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Türk dünyası belgesel film festivali,  Türk medeniyetinin anlatılması, genç nesiller tarafından anlaşılması ve gelecekte şekillenecek olan kültür çevresine katkı sağlaması amacıyla düzenleniyor.

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