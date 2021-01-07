YDU Hastanesi, COVID-19 ve Grip Ayrımını Aynı Örnekten Yapabilecek Moleküler Testlere Başladı.

Akut solunum enfeksiyonları, bakteriler ve virüsler gibi çeşitli patojenlerden kaynaklanıyor. Bu yüzden neden oldukları klinik belirti ve semptomları da ayırt etmek zorlaşıyor. COVID-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, mevsimsel grip (influenza) ve soğuk algınlığı (nezle) gibi solunum yolu enfeksiyonları COVID-19 ile karıştırılabilecek belirtiler vererek kişilerde korku ve panik yaratabiliyor. Bu durum hastane kapasitelerinin zorlanmasına da neden olabiliyor. COVID-19 pandemisinin toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin daha da arttığı bu günlerde, enfeksiyon etkeninin hızlı ve doğru tayini; tedavi, hastaneye yatırılma, enfeksiyon kontrolü ve hastanın işe ve ailesine dönmesi açısından uygun kararlar verilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı QIAstat-Dx Analyzer Testlerine Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı’na kurulumu yapılan QIAstat-Dx Analyzer sistemi ile SARS-CoV-2 dahil olmak üzere solunum semptomlarına yol açan 22 viral ve bakteriyel etkeninin moleküler yöntemlerle saptanması yaklaşık bir saatte sağlanabilecek. Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Moleküler Mikrobiyoloji sorumlusu Doç. Dr. Buket Baddal, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastenesi’ne burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, öksürük, ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları gibi klinik bulgularla başvuran kişilerden alınacak sürüntü örnekleri ile en gelişmiş moleküler yöntemler kullanılarak solunum yolu enfeksiyon etkenlerinin saptanabileceğini aktardı.

Doç. Dr. Buket Baddal, QIAstat-Dx Analyzer testleri ile, SARS-CoV-2 ve İnfluenza A, İnfluenza A alt tipi H1N1/2009, İnfluenza A alt tipi H1, İnfluenza A alt tipi H3, İnfluenza B, Koronavirüs 229E, Koronavirüs HKU1, Koronavirüs NL63, Koronavirüs OC43, Parainfluenza virüs 1, Parainfluenza virüs 2, Parainfluenza virüs 3, Parainfluenza virüs 4, Respiratuvar Sinsityal virüs A/B, insan Metapnömovirüs A/B, Adenovirüs, Bocavirüs, Rinovirüs/Enterovirüs, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila ve Bordetella pertussis olmak üzere 22 patojeni saptayabildiklerini söyledi.