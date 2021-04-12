YDÜ Hastanesi’nde Kullanılan Sinir Monitörizasyon Teknolojisi ile Hastaların Ses Telleri ve Yüz Sinirleri Güvende

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kullanılan Sinir Monitörizasyon Teknolojisi ile Tiroid ve Parotis (Tükürük Bezi) Ameliyatlarında Hastaların Ses Telleri ve Yüz Sinirleri Güvende

Baş ve boyun bölgesindeki ameliyatlarda sinirlerin korunması büyük bir önem taşıyor. Geçmişte ameliyatlar sırasında sinirlerin korunması sadece hekim deneyimine bağlıyken, günümüz teknolojisi hekimin elini güçlendiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlanan “Sinir Monitörizasyon Teknolojisi” de ses telleri ve yüz sinirlerinin korunabilmesi için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle tiroid ve parotis (tükürük bezi) ameliyatlarında kullanılan sinir monitörizasyon teknolojisi, operasyon sırasında ses telleri ve yüz sinirlerini uyararak daha görünür hale getiriyor. Böylece operasyonu gerçekleştiren hekimin ses telleri ve yüz sinirlerini koruyarak ameliyatı tamamlamasına olanak sağlayarak hastaların ameliyat sonrası ses tellerinin zarar görmesi ve mimik hareketlerini kaybetme riskini en aza indiriyor.

Nöromonitörizasyon Teknolojisi Sinirlerin Korunmasında Hekimin Elini Güçlendiriyor

Yaşamın devamlılığının sağlanmasında, vücudumuzdaki organların ve kasların çalışmasını sağlayan sinir sisteminin önemi yadsınamaz. Sinir sistemi sayesinde kaslarımızı hareket ettirir, olaylar karşısında refleks geliştirir, yutkunur, çiğner, gözlerimizi açıp kapar, doyduğumuzu, ağrımız olduğunu ve vücudumuzda gelişen daha birçok olayı hissederiz.

Bu nedenle vücudun pek çok bölgesine uygulanan cerrahi operasyonlarda sinirlerin korunması hayati önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaya başlanan “Sinir Monitörizasyon Teknolojisi” de sinirleri korumak için hekimin elini güçlendiriyor.

Uzm. Dr. Ahmet Soykurt; “Ameliyatların tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilmesi hasta güvenliği açısından büyük öneme sahip.”

Geçtiğimiz hafta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, guatrındaki nodüller nedeniyle Genel Cerrahi Anabilim Dalı uzmanı Ahmet Soykurt tarafından tiroid bezi tamamen alınan 59 yaşındaki Yaşar Güneş’in ameliyatı intraoperatif sinir monitörizasyonu teknolojisi ile gerçekleştirildi.

Ameliyat sırasında tiroid bezi patoloji incelemesine de gönderilen ve şüpheli nodülleri kanser açısından değerlendirilen hasta ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ahmet Soykurt, ameliyat sırasında ses tellerini uyaran sinirlerin sinir monitörizasyonu ile görülüp korunabildiğini, bu tip ameliyatların tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilmesinin hasta güvenliği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Yaşar Güneş; “Böyle bir hizmeti ada halkına sunan Dr. Suat Günsel'e çok teşekkür ederim.”

Nöromonitörizasyon teknolojisinin kullanıldığı başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşan Yaşar Güneş ise “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatımı gerçekleştiren Uzm. Dr. Ahmet Soykurt ve ekibi başta olmak üzere diğer tüm tedavilerimle yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına ve böyle hizmeti ada halkına sunan Dr. Suat Günsel'e çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı. Yaşar Güneş, “Özellikle yetenekli Kıbrıslı doktorlarımızın eğitimi tamamladıktan sonra ülkemize dönüp mesleklerini icra etmesi oldukça gurur verici. Bu vesile ile tüm genç doktorlarımıza kariyerlerinde başarılar diler, ülkemizde bize bu imkanı sağlayanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.