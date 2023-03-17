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YDÜ Hayvan Hastanesi’nde can dostlarımız kediler ve köpekler için check-up zamanı!

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Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde can dostlarımız kediler ve köpekler için check-up zamanı!
YDÜ Hayvan Hastanesi’nde can dostlarımız kediler ve köpekler için check-up zamanı!

Kedi ve köpeklerde, parazit kaynaklı hastalıklar ile özellikle 6 yaş sonrası görülebilen kalp, kanser ve metabolik hastalıkların erken teşhisinde check-up taraması hayati önem taşıyor.

Tıpkı insanlarda olduğu gibi, evcil dostlarımızda da pek çok hastalığın başarıyla tedavisinde erken teşhis ve doğru tanı büyük bir öneme sahip. Kedi ve köpeklerde basit önlemler ya da diyetlerle üstesinden gelinebilecek hastalıklar geç teşhis ile ciddi sorunlara dönüşebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanes’nin can dostlarımız için başlattığı check-up taraması ile onların sağlığını kontrol altında tutabilirsiniz!

Zamanla birçok sağlık sorununa maruz kalan evcil dostlarımızda, yaşlandıkça organ ve sistem yıpranmaları da artıyor. Ailemizin birer bireyi haline gelen evcil hayvanlarımızın daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürmesi için yılda bir kez check-up taramasından geçmesi gizli seyreden hastalıklar için erken tanı şansı yaratıyor. Yaşlılık döneminde olan ya da kronik, metabolik, subklinik hastalığı olan evcil hayvanların ise yılda birkaç kez check-up’tan geçmeleri büyük bir fayda sağlıyor.

Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu: “Gerçekleştirdiğimiz detaylı tarama ile kalp hastalıkları, organ yetmezlikleri, bazı tümöral ve kitlesel oluşumlar, ortopedik problemler ve akciğer hastalıkların çoğunu saptayabiliyoruz.”

Kedi ve köpeklere yönelik gerçekleştirdikleri check-up taramasının kapsamı ile ilgili bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, “Genel muayene ile birlikte detaylı bir sağlık değerlendirmesine olanak sağlayan check-up ile köpeklerde tam kan sayımı, kanın biyokimyasal analizi, ultrasonografi, röntgen, kardiyolojik  muayeneleri; kedilerde ise tam kan sayımı, kanın biyokimyasal analizi, ultrasonografi, röntgen muayenelerini gerçekleştiriyoruz”  ifadesini kullandı.

“Gerçekleştirdiğimiz detaylı tarama ile kalp hastalıkları, organ yetmezlikleri, bazı tümöral ve kitlesel oluşumlar, ortopedik problemler ve akciğer hastalıkların çoğunu saptayabiliyoruz” diyen Dr. İsfendiyaroğlu, “Aynı zamanda check-up taraması ile anaplasmosis, toxoplasma, ehrlichia ve leishmania gibi paraziter hastalıklar ile daha çok kedilerde görülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen FIP (Kedi Enfeksiyöz Peritoniti), FeLV (Kedi Lösemi Virüsü) ve kedi HIV olarak da adlandırılan FIV gibi viral hastalıkları saptamak da mümkün” dedi.

Daha önce hastalık geçirmiş kedi ve köpeklerde check-up hayati önem taşıyor

Kedi ve köpeklerde check-up uygulaması, daha önce hastalık geçirmiş olan hayvanlar için de büyük önem taşıyor. Daha önce hastalık geçirmiş olan bir hastanın rutin kontrollerin dışında özel muayeneler gereken durumları da olabiliyor. Örneğin; idrar yollarında taş problemi yaşamış olan bir hastanın iyileştikten sonra da yine rutin kontrollerinin yapılması gerekiyor. Herhangi bir sebepten dolayı kısırlaştırılmamış dişi bir köpeğin düzenli olarak genital muayenesinin yapılması aynı zamanda rahim ve yumurtalıklarının kontrol edilmesi ve meme bezlerinin olası tümöral üremeler yönünden düzenli olarak  gözetim altında olması gerekiyor. Ayrıca kedi ve köpeklerin gövdelerinde oluşan ve yumru benzeri kitleler, kanser riski taşıyan hastalıklara yol açabiliyor. Kedi ve köpeklerde, özellikle 6 yaş sonrası görülebilen kalp, kanser ve metabolik hastalıkları erken teşhis edebilmek için check-up taraması hayati önem taşıyor

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