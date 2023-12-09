YDÜ öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Lefkoşa Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV) ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Lefkoşa Özel Eğitim Vakfını (ÖZEV)’i ziyaret etti.

Her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”; engelli bireylerin toplum içindeki yerine ve haklarına vurgu yaparak, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri de farkındalık oluşturmak için Lefkoşa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ÖZEV)’e ziyarette bulundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy ile Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen ve renkli anlara sahne olan etkinlikte; öğrenciler, ÖZEV’deki engelli gençlere, saç ve makyaj uygulamaları gerçekleştirdiler.

Sevginin her engeli aşacağını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, “Tüm engelli arkadaşlarımız; karşılaştıkları güçlüklere karşı sergiledikleri kararlı duruş ve azimleriyle hepimize örnek oluşturuyorlar. Düzenlediğimiz bu etkinlik ile toplumsal duyarlılığın artmasına katkıda bulunmayı amaçladık” dedi.