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YDÜ Öğrencisi Serkan Demirkol Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda Çeyrek Finalde

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66 üniversitenin katıldığı Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Serkan Demirkol, adını çeyrek finale yazdırdı!
YDÜ Öğrencisi Serkan Demirkol Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda Çeyrek Finalde

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Serkan Demirkol, 66 üniversitenin yarıştığı turnuvada +92 kiloda adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye, Balıkesir’de devam eden Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda 30 Mart Çarşamba günü çeyrek final maçına çıkacak olan Demirkol’un rakibi ise Samsun Üniversitesi’nden Berat Acar oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Serkan Demirkol, 1 Nisan Cuma günü yapılacak finalin en güçlü adaylarından biri olacak.

Şampiyonaya, Yakın Doğu Spor Kulesi’nde boks antrenörü Dindar Gölçek ile hazırlanan Serkan Demirkol, kondisyon, kuvvet ve fitness antrenmanlarını da Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit eşliğinde sürdürdü.

Rakip zorlu ama hazırız!

Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Serkan Demirkol, ringe; Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmek için çıktığını söyleyerek final için iddialı olduğunu ifade etti.

Balıkesir’de düzenlenen şampiyonada Serkan Demirkol’a eşlik eden antrenörleri Dindar Gölçek ve Turgut Zabit ise, çeyrek finalde oldukça zorlu bir rakiple eşleştiklerini söyleyerek öğrencileri Demirkol’a duydukları güveni dile getirdi. 

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