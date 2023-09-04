YDÜ, Ortadoğu sinemasının ele alınacağı “1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu”nda KKTC’yi temsil edecek!

Yakın Doğu Üniversitesi, Ortadoğu sinemasının ele alınacağı “1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu”nda KKTC’yi temsil edecek!

Yakın Doğu Üniversitesi, Tahran Sanat Üniversitesi, İran Sanat Akademisi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez Ortadoğu sinemasının ele alınacağı “1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu”, 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gelenekselleştirilmesi planlanan sempozyumda, her yıl, Ortadoğu sineması farklı konu ve temalar üzerinden ele alınacak. Ortadoğu coğrafyasının kendine özgü koşulları ışığında bölge sinemasını tartışmayı amaçlayan sempozyum, farklı ülkelerden bilim insanı, akademisyen, sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirecek. Türkçe, Farsça ve İngilizce dillerinde, online ve yüz yüze gerçekleştirilecek olan, sempozyumun ilki, bu yıl Van’da gerçekleştirilecek. Gelecek yıl ise ev sahipliği İran’da olacak.

Ünlü yönetmenler, akademisyenlerle buluşuyor!

Sempozyumda, bu yıl ana tema olarak belirlenen “anlatı”, genel olarak Ortadoğu Sineması çerçevesinde ele alınacak. Her ülkenin kendine özgü sinema anlatımlarının yer alacağı üç gün sürecek olan sempozyumda, bölge sinemasına önemli katkıları bulunan dünyaca ünlü sinemacılar da konuk olarak yer alacak. Sempozyumda, ünlü yönetmenler Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu ile birlikte İran’dan, son dönemin önemli yönetmenlerinden Reza- Mirkarimi ve Lübnan sinemasından Hady Zaccak de yer alacak.

Ayrıca, İran Sanat Akademisi ve Tahran Sanat Üniversitesi akademisyenleri; Sayed Alireza Golpayegani, Majid Sheikhasari, Mohsen Mozdbaran ve Abdolhossein Laleh de sempozyumun konuşmacıları arasında yer alacak. Ayrıca, Reza-MirKarimi’nin son filmi “Gece Muhafızı”nın dünya prömiyeri de sempozyumun kapanış töreninde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’yi temsil edecek!

Yakın Doğu Üniversitesi, Tahran Sanat Üniversitesi, İran Sanat Akademisi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin iş birliğinde düzenlenecek olan “1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu”nda Yakın Doğu Üniversitesi de KKTC’yi temsil edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve İsfahan Sepehr Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hassanali Bakhtiar Nasrabadi ile birlikte sempozyumun “Onur Kurulu”nda yer alıyor. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap sempozyumun “Düzenleme” ve “Bilim” kurullarında yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, “Bilim Kurulu”nda, Dr. Serkan Fundalar ise “Yürütme Kurulu”nda yer alıyor.