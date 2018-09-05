  • BIST 92.852
  • Altın 255,008
  • Dolar 6,6307
  • Euro 7,6825
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Özel Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor
YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm”üne Özel Yetenek Sınavı ile, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’na öğrenci alınacaktır.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına kayıtlar başlamıştır. Özel yetenek sınavları, 11 - 12  Eylül – 2018 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi..

 

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

 

A)    Kayıt yapılabilecek adresler:

1)  T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,

2)  KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirler.

     Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021

 

B) Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

        

-    2018 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi.

-    Öğrenci adayı’nın 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı`na (YGS) girmiş ve YGS puanlarının

      en az birinden 150 veya üzeri puan almış olması gerekmektedir.

     -     Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

     -   “Oyunculuk “ sınavında Iaşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.          

-          IIaşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

-          Oyuncu adaylarının  23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

-          Adayların ana dili Türkçe  olmalıdır.

-          “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, Iaşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

-          II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden tekrar kompozisyon yazmaları istenir.Ancak yazacakları kompozisyonlarda anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

-          Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş Sınırı aranmaz…

 

 

 

C) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

 

     Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 11 – 12  Eylül  2018 tarihinde  

     sabah  saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat) 

     yapılacaktır.Öğrenci adaylarının  sınav  saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları 

     gerekmektedir.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti