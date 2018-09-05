YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları Özel Yetenek Sınavı Kayıtları Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm”üne Özel Yetenek Sınavı ile, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’na öğrenci alınacaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına kayıtlar başlamıştır. Özel yetenek sınavları, 11 - 12 Eylül – 2018 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacağı belirtildi..

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

A) Kayıt yapılabilecek adresler:

1) T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,

2) KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilirler.

Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021

B) Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

- 2018 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi.

- Öğrenci adayı’nın 2018 Yükseköğretime Geçiş Sınavı`na (YGS) girmiş ve YGS puanlarının

en az birinden 150 veya üzeri puan almış olması gerekmektedir.

- Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

- “Oyunculuk “ sınavında I. aşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.

- II. aşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

- Oyuncu adaylarının 23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

- Adayların ana dili Türkçe olmalıdır.

- “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, I. aşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

- II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden tekrar kompozisyon yazmaları istenir.Ancak yazacakları kompozisyonlarda anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

- Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş Sınırı aranmaz…

C) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 11 – 12 Eylül 2018 tarihinde

sabah saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat)

yapılacaktır.Öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları

gerekmektedir.