YDÜ'de “Özel Sektörde Halkla İlişkiler Pratikleri” ele alındı!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından düzenlenen “Özel Sektörde Halkla İlişkiler Pratikleri” paneli, meslek profesyonelleri ile geleceğin halkla ilişkilercilerini bir araya getirdi.

Marka imajı yönetimi, etkin medya ilişkileri ve sosyal medya stratejilerinin konuşulduğu panelde, dijitalleşmenin önemi ile kriz iletişimi ve yönetimi konuları iş yaşamından canlı örneklerle değerlendirildi. Halkla ilişkilerde dijitalleşmenin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğu vurgulanan panelde, gençlerin teknolojiyi mesleklerinde en verimli şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekildi. Bu sayede, gençlerin mesleklerinde daha etkin olabilecekleri ve çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilecekleri vurgulandı.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç’un yaptığı panelde, Merit Crystal Cove & Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök ve SOS Çocuk Köyü Derneği İletişim Koordinatörü Simge Özkan konuşmacı olarak yer aldı. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden panel, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Kanıpek’in katılımcılara teşekkür belgesi sunmasıyla sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da düzenlenen panelin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay yaptı. Konuşmasında sektör temsilcileriyle iş birliklerinin önemine değinen Doç. Dr. Ayhan Dolunay, bilgi ve tecrübe paylaşımının, öğrencilerin kariyer gelişimindeki verimliliği üzerinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Panelin katılımcılara büyük bir fayda sağlayacağını ifade eden Doç. Dr. Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu gibi projelere her zaman destek verdiğini belirterek sözü panelin ilk konuşmacısına devretti.

Sektördeki çalışmalar gerçek örneklerle anlatıldı!

Panelde ilk sözü alan Merit Crystal Cove & Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök, sektörün standartları, konuk memnuniyeti ve sektörün yapısı hakkında bilgiler paylaştı. Otelcilik alanındaki halkla ilişkiler çalışmalarından söz eden Ulukök, öğrencilere otel operasyon süreci ve otellerdeki çalışma koşullarından söz etti. Halkla ilişkiler biriminde çalışanların günlük rutinlerini ve çeşitli etkinliklerdeki rollerini gerçek örneklerle öğrencilere sunan Ulukök, çalışanların nasıl bir gün geçirdiğini ve hangi sorumlulukları üstlendiklerini anlattı. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin oluşum sürecinde; fikir, ihtiyaç, planlama, uygulama, denetleme ve sonrasına dair hangi aşamalardan geçildiğini örnek kampanyalarla aktaran Ulukök, öğrencilere bu projelerin nasıl hayata geçirildiğini detaylı bir şekilde açıkladı.

İş hayatında karşılaşabilecekleri olası sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu!

Panelin bir diğer konuşmacısı olan SOS Çocuk Köyü Derneği İletişim Koordinatörü Simge Özkan ise öğrencilere iş hayatında karşılaşabilecekleri olası sorunlar ve çözüm önerileri hakkında önemli bilgiler aktardı. Özellikle kurumsal marka, imaj, itibar, kurum kültürü ve standartları gibi konulara odaklanarak, bu unsurların bir kurumun faaliyetlerine nasıl yansıdığına dikkat çeken Özkan, farklı kurumların farklı amaçları ve hedef kitleleri olduğunu ve buna bağlı olarak halkla ilişkiler ve iletişim stratejilerinin de değişebileceğini vurguladı. Sunumunda ayrıca, sivil toplumda halkla ilişkilerin nasıl yapıldığını ifade eden Özkan, öğrencilere iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorlukları aşma stratejileri konusunda önemli bir bakış açısı sundu.