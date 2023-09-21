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YDÜ'nün düzenlediği sempozyumda Türkiye ve KKTC’den bir araya gelen uzmanlar Alzheimer’ı konuştu

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde düzenlediği sempozyumda Türkiye ve KKTC’den bir araya gelen uzmanlar Alzheimer’ı her yönüyle ele aldı
YDÜ'nün düzenlediği sempozyumda Türkiye ve KKTC’den bir araya gelen uzmanlar Alzheimer’ı konuştu

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde düzenlediği sempozyumda Türkiye ve KKTC’den bir araya gelen uzmanlar Alzheimer’ı her yönüyle ele aldı

Günümüzde en sık görülen demans hastalıklarından olan Alzheimer; düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olmasıyla biliniyor. Hastalığa karşı farkındalığı artırmak için her yıl 21 Eylül, “Dünya Alzheimer Günü” olarak anılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde düzenlediği sempozyumla Türkiye ve KKTC’den bir araya getirdiği uzmanlarla “Alzheimer”ı ele aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Grubu tarafından düzenlenen “Dünya Alzheimer Günü Sempozyumu”, konusunda uzman tıp hekimleri, akademisyenler ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Alzheimer’ın ortaya çıkışı, günümüzdeki seyri ve KKTC’deki bilnirliliği ilgili konuların ele alındığı sempozyumda; hastalığın teşhis ve tedavisi, uluslararası alandaki son teknoloji tedavi yöntemleri gibi konular da gündeme alındı.

Sempozyumun açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Araştırma Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Grubu lideri Prof. Dr. Seda Vatansever ile DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel birer konuşma yaptı. Sempozyum sonunda, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Yurt içi ve yurt dışından katılım...

Sempozyuma katılarak “Kuzey Kıbrıs’ta Alzheimer” başlıklı bir konuşma yapan Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez,  derneğin kuruluş amacı, çeşitli çalışmaları ve hedefleri ilgili de bilgi verdi. Sempozyuma Türkiye’den katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Derya Deniz Kanan ise “Alzheimer Araştırmalarında İn Vivo Deneysel Modeller” sunumunu gerçekleştirdi.

Ayrıca sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Uzm. Dr. Özlem Önder “Alzheimer; Dünü, Bugünü ve Yarını”; Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gülşen Özduran “Alzheimer Yönetiminde Yaşam Tarzı Değişikliği: Beslenmenin Önemi”, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve  Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu ise “Alzheimer Tedavisinde İlaç Hedefleri” sunumları ile katkı verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Dyt. Müjgan Kuşi ve Dr. Dyt. Fatma Hacet ise “Alzheimer Araştırmalarında Deneysel Modeller” oturumunda “In Vitro Modeller” konulu çalışmalarını aktardı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Toplumu aydınlatma ve topluma hizmet kapsamında etkinliklerimiz devam edecek.”

Sempozyumun açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitelerin en önemli misyonlarından birinin toplumu aydınlatmak olduğuna vurgu yaparak, “Günümüzde en yaygın nörolojik hastalıklardan biri olarak pek çok kişiyi etkileyen Alzheimer’ı ele alarak, bilim insanlarının bilgi paylaşımına ve toplumun aydınlatılmasına katkıda bulunmayı hedefledik” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumu bilimle buluşturacak bu tip etkinliklere devam edeceğini de söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, sempozyuma katkıda bulunan tıp hekimleri, akademisyenler ve öğrencilere de teşekkür etti. 

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