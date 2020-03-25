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Yeni doğan çocuklarına 'Corona' adını verdiler

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Yeni doğan çocuklarına 'Corona' adını verdiler
Yeni doğan çocuklarına 'Corona' adını verdiler

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde doğan bir kız çocuğuna, dünyayı etkisi altına alan salgından hareketle ‘Corona’ adı verildi.

Lucknow şehrinin Gorakhpur kasabasında, pazar günü salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sadece birkaç saat önce dünyaya gelen kız çocuğuna ‘Corona’ adı verildi. Anne-babanın bu kararı vermeden önce diğer aile üyelerine de danıştığı belirtildi.

Bebeğin amcası Nitesh Tripathi, salgının Hint halkını birleştirdiğini ve kolektif mücadele için ilham verdiğini belirterek, “Bu bebek, insanların virüse karşı savaşta birlik oluşturmasının bir sembolü olacak. Hiç kuşku yok ki virüs tehlikeli, dünyada çok sayıda insanın ölümüne yol açtı ama aynı zamanda bize pek çok iyi davranış aşıladı” dedi.

Virüsten korkmamak gerektiğini söyleyen amca, hükümetin uyarılarını dikkate alma çağrısında bulundu.

Hindistan'da şimdiye kadar 10 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, 562 kişide virüs saptandı.

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