Yeni normalin iş kıyafetleri: Kamerada görünen yer gömlek, altı pijama

Covid-19 salgının kimilerine göre avantaj sayılabilecek bir yönü de kitleler için evden çalışma kavramını getirmiş olması.

Rahat giysilere olan talebin artması hem satışlara hem alışveriş sitelerinin arama trendlerine yansıyor. Bir zamanların çirkin görülen Crocs terlikleri, Ugg botları pandeminin ‘resmi‘ kıyafeti eşofman/pijama takımlarının tamamlayıcısı oldu.

Artık pijamalarla bilgisayar başına geçip çalışmak mümkün. Ancak evden çalışmak sabah kalkıp işe gitmek için temiz ve ütülü kıyafet bulma derdinin ortadan kalktığı anlamına geliyor. Çünkü Zoom toplantılarına pijamayla katılmak halen sosyal olarak kabul edilebilir ya da profesyonel bir davranış şekli değil.

Bu noktada doğan ihtiyacı iki Japon şirketi karşılıyor. Hem ev giyimi rahatlığına sahip hem de Zoom toplantılarında profesyonel görünebileceğiniz giysiler üretti: Pijama takımlar

Whatever Inc isimli şirket ‘WFH Jammies‘ adlı evden çalışma pijamalarını şöyle tarif ediyor: Üstü iş, altı ev giyim.

Tasarımcısı Taichi Ito evden çalışan eşinin görüntülü bir toplantıya katılmak için üstünü değiştirmesinden ilham aldığını anlatıyor: “Evden çalışmanın tadını çıkarmanın yolu bu değil diye düşündüm. Sadece ekranda görünen kısmın resmi kıyafet olduğu bir ev giysisi ürünü böyle aklıma geldi.”

Üstü jilet gibi gömlek göünümünde olan pijamaların göğüsten sonrası sweatshirt olarak devam ediyor. Altı da bildiğimiz eşofman. Farklı renk ve desen seçenekleri olan ürünün fiyatı 9 bin 900 yen (675) lira.